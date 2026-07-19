Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 19/7/2026 - XSTG 19/7

Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 19/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 19/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 19/7/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19/7/2026

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- XSTG 12/7/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 12/7/2026 có giải đặc biệt là 898582 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 12/7, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 12/7/2026.

- XSTG 5/7/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 5/7/2026 có giải đặc biệt là 673100 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 5/7, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 5/7/2026.

- XSTG 28/6/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 792930 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 28/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 28/6/2026.

- XSTG 21/6/2026

Kết quả xổ số ngày 21/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 075760 và các hạng giải khác như sau:

XSTG 21/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, dành cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

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