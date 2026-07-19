Top 10 nam diễn viên điển trai nhất showbiz Hoa ngữ hiện nay
Danh sách dưới đây quy tụ 10 nam diễn viên nổi bật của showbiz Hoa ngữ, ghi dấu bằng ngoại hình, diễn xuất và sức ảnh hưởng hiện nay.
'Báu vật nhan sắc Hong Kong': Mất sự nghiệp vì scandal, U50 ngoại hình gây sốc
Từng nổi tiếng khắp châu Á bởi ngoại hình nam thần, tài tử này phải tuyên bố rút khỏi giới giải trí vì ồn ào tình ái gây chấn động.
'Đệ nhất mỹ nam cổ trang' 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U60 sống khép kín sau giải nghệ
Từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ, nam diễn viên hiện sống kín tiếng ở tuổi 59 sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Nhan sắc cuốn hút của bạn gái Lamine Yamal tại World Cup 2026
Bạn gái của Lamine Yamal, Ines Garcia, thu hút sự chú ý với nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng trên khán đài World Cup 2026.
Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 19/7/2026 - XSTG 19/7
(VTC News) - XSTG 19/7, trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 19/7/2026, xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 19/7/2026, xổ số Tiền Giang 19/7.
Người TP.HCM ‘toát mồ hôi’ đi bán kim cương
Người dân TP.HCM mang kim cương đi bán lại nhưng nhiều cửa hàng đã đóng cửa, giao dịch bị ngưng trệ và phải chờ đợi.
Tạm giữ kẻ côn đồ dùng tuýp sắt đánh người rồi hỏi 'mày biết bố mày là thằng nào?'
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự gã côn đồ dùng tuýp sắt đánh người và hỏi “mày biết bố mày là thằng nào?” gây xôn xao dư luận.
Triệu tập nhóm thanh niên vác ‘phóng lợn’ đâm chém gây náo loạn trong đêm
Công an phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên xác minh làm rõ các đối tượng mang “phóng lợn” đâm chém gây náo loạn trên đường Nguyễn Văn Linh tối 18/7.
XSTTH 19/7 - Kết quả xổ số Huế hôm nay 19/7/2026
(VTC News) - XSTTH 19/7, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 19/7/2026, xổ số Huế Chủ nhật ngày 19/7/2026, KQXSTTH 19/7.
XSMN 19/7 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/7/2026
(VTC News) - XSMT 19/7/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chủ nhật ngày 19/7 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Theo dõi XS miền Nam mới nhất, chính xác nhất.
XSKG 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/7/2026
(VTC News) - XSKG 19/7, trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/7/2026, xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19/7/2026, xổ số Kiên Giang 19/7.
Phục hồi điều tra vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long
Cơ quan chức năng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với vụ nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông ở Vĩnh Long.
Facebook gặp sự cố trên phiên bản web, người dùng không thể truy cập
Chiều 19/7, Facebook gặp sự cố trên phiên bản web khiến nhiều người dùng không thể truy cập.
Hai du khách bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang bị phạt 25 triệu/người
Hai nam du khách bị lập biên bản sau khi bẻ hơn 10kg san hô tại khu vực biển Hòn Chồng mang về làm đồ lưu niệm, mỗi người bị xử phạt khoảng 25 triệu đồng.
XSDL 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 19/7/2026
(VTC News) - XSDL 19/7, trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 19/7/2026, xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 19/7/2026, xổ số Đà Lạt 19/7.
Trung Quốc: Sạt lở khiến 34 người mất tích, đội cứu hộ chạy đua với thời gian tìm kiếm
Đội cứu hộ đang chạy đua tìm kiếm những người sống sót sau vụ sạt lở đất ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 34 người mất tích.
Nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: Khởi tố 2 giáo viên
Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.
Những sườn núi bị xé toạc sau trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu
Sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều sườn núi ở xã Mường Than (Lai Châu) xuất hiện những vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.
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