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Xuất bản ngày 19/07/2026 04:30 PM
Xuất bản ngày 19/07/2026 04:30 PM

XSKH 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 19/7/2026

(VTC News) - XSKH 19/7, trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 19/7/2026, xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 19/7/2026, xổ số Khánh Hòa 19/7.

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay ngày 19/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 19/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 19/7/2026 - Xổ số Khánh Hòa ngày 19/7/2026

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- XSKH 15/7/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/7/2026 có giải đặc biệt là 193826 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 15/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/7/2026.

XSKH 15/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/7/2026.

- XSKH 12/7/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/7/2026 có giải đặc biệt là 437936 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 12/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/7/2026.

XSKH 12/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/7/2026.

- XSKH 8/7/2026

Kết quả xổ số ngày 8/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng như sau:

XSKH 8/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 8/7/2026.

XSKH 8/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 8/7/2026.

- XSKH 5/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng ngày 5/7/2026 với giải đặc biệt là 326063 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 5/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 5/7/2026.

XSKH 5/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 5/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, dành cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty XSKT Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế và Kon Tum sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 19/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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