Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 19/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 19/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSKT 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 19/7/2026 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19/7/2026
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- XSKT 12/7/2026
Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng ngày 12/7/2026 như sau:
- XSKT 5/7/2026
Kết quả xổ số ngày 5/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng có giải đặc biệt là 818561 và các hạng giải khác như sau:
- XSKT 28/6/2026
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 738732 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSKT 21/6/2026
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 777871 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSKT
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum bao gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, dành cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- XSMT thứ 2 do Công ty XSKT Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ 3 do Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ 4 do Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ 5 do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ 6 do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- XSMT thứ 7 do Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 19/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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