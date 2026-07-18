Chọn kênh đầu tư nào trong những tháng cuối năm?

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, mỗi kênh đầu tư đều có cơ hội và rủi ro riêng, song nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro và phân bổ danh mục hợp lý.

Nhận định về việc đầu tư vàng trong những tháng cuối năm, các chuyên gia cho rằng giá vàng liên tục biến động, vì vậy đầu tư ở thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Với những người giữ vàng ở tỷ trọng cao, dồn hết tài sản vào vàng, thậm chí là sử dụng đòn bẩy để nắm giữ vàng thì giảm tỷ trọng về dưới 30%. Với người nắm giữ vàng ở tỷ trọng thấp, không cần quá quan tâm đến diễn biến giá vàng. Với người chưa nắm giữ vàng, đây là thời điểm phù hợp để có thể cân nhắc mua, nhưng chỉ nên đầu tư ở mức 30%”, TS Nguyễn Trí Hiếu nói.

Còn với thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, kiêm Phó giám đốc Khối Kinh doanh Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng, từ tháng 3/2026 tới nay, dòng tiền của nhà đầu tư rất thận trọng, nhất là với cổ phiếu và trái phiếu do những biến động liên quan đến lạm phát và lo ngại rủi ro lạm phát.

Chuyên gia khuyến cáo chỉ nên đầu tư vào vàng khoảng 30% số vốn nhàn rỗi.

Trên thế giới, nhiều loại tài sản bị bán tháo từ đầu năm đến nay, do USD mạnh lên, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không giảm lãi suất như kỳ vọng. Lãi suất cao khiến nhà đầu tư lo ngại các kênh rủi ro cao, vì vậy, vàng, bitcoin, cổ phiếu… đều giảm giá.

“Dòng tiền hiện lui vào phòng thủ, chờ đợi sự quay lại của các dòng tiền lớn. Kênh tiền gửi tiết kiệm đang manh nha trở lại khi lãi suất tăng lên. Dù giá vàng giảm, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục tích sản. Các kênh khác vẫn trong trạng thái chờ đợi”, ông Nguyễn Thế Minh nhận định.

Về bất động sản, chuyên gia cho rằng, thời điểm này chưa nên đầu tư bởi sẽ có nhiều biến số ảnh hưởng đến nhà đầu tư, nhất là thị trường bất động sản đang giảm lượng người mua.

TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, giá nhà giảm mạnh trong thời gian tới là điều rất khó xảy ra, bởi các yếu tố cấu thành giá bất động sản hiện nay đều đang ở mức rất cao và chưa có dấu hiệu giảm đáng kể.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý của giai đoạn tới không nằm ở câu chuyện giảm giá, mà ở sự thay đổi cán cân cung - cầu. Hàng loạt dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tái khởi động sẽ giúp nguồn cung cải thiện đáng kể, tạo ra môi trường cạnh tranh thực chất hơn giữa các chủ đầu tư.

Theo ông Đính, thị trường sẽ phân hóa rõ nét. Các dự án có vị trí tốt, pháp lý hoàn chỉnh, chất lượng cao vẫn có khả năng giữ giá hoặc gia tăng giá trị, trong khi những dự án kém lợi thế sẽ phải tăng ưu đãi, điều chỉnh chính sách bán hàng để thu hút khách.

Giá bất động sản sẽ không còn tăng đồng loạt mà phụ thuộc nhiều hơn vào giá trị thực của từng dự án.

Ông Đính dự báo nguồn cung bất động sản trong 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng nhờ nhiều dự án được tháo gỡ pháp lý và các đại dự án hạ tầng được triển khai.

Trong bối cảnh đó, khả năng xuất hiện các đợt tăng giá nóng là không cao, thay vào đó doanh nghiệp sẽ linh hoạt hơn trong chính sách bán hàng, còn giá bán sẽ điều chỉnh theo sức hấp thụ của thị trường.

Nhu cầu bất động sản được dự báo tiếp tục tăng nhờ sự hình thành các cực tăng trưởng mới và quá trình mở rộng không gian phát triển kinh tế.

“Thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ tiếp tục vận hành theo hướng chọn lọc. Xu hướng đầu tư ngắn hạn và lướt sóng sẽ dần được thay thế bằng chiến lược đầu tư trung và dài hạn. Người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý đầy đủ, chất lượng sống tốt, khả năng khai thác kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn”, ông Đính nêu quan điểm.

Gửi tiết kiệm vẫn phù hợp với dòng vốn an toàn

TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, khi mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng vẫn dao động quanh 7%/năm ở các kỳ hạn trung và dài, nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi nên lựa chọn gửi tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn, vừa mang lại lợi nhuận ổn định và có tính thanh khoản cao.

“Nhà đầu tư nên ưu tiên thanh khoản không đồng nghĩa với việc chuyển toàn bộ tài sản thành tiền mặt hoặc gửi hết vào ngân hàng. Nhà đầu tư vẫn nên phân bổ danh mục giữa tiền gửi, vàng, bất động sản và các tài sản tài chính, nhưng ưu tiên những tài sản có khả năng giao dịch tốt, tạo dòng tiền ổn định và mức độ biến động thấp hơn”, TS Nguyễn Trí Hiếu nói.

Các chuyên gia cho biết, gửi ngân hàng đảm bảo an toàn và có lợi nhuận tốt.

Các chuyên gia cũng cho rằng, Ngân hàng là một tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp và có sự ràng buộc theo các quy định pháp luật Việt Nam. Cùng với đó, các ngân hàng nâng cấp hệ thống bảo mật để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

“Như vậy, gửi tiết kiệm ngân hàng phù hợp với đại đa số khách hàng. Hình thức tích lũy tài sản này không yêu cầu khách hàng phải tiến hành nghiên cứu, phân tích và đánh giá sự biến động của thị trường như nhiều hình thức đầu tư khác”, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nói.

Trong báo cáo đầu tư tài sản tháng 6/2026, VPBankS Research cho rằng mỗi kênh đầu tư đều có những cơ hội và rủi ro riêng trong nửa cuối năm, do đó việc lựa chọn cần gắn với mục tiêu tài chính và khả năng chịu rủi ro của từng nhà đầu tư.

Đối với tiền gửi, VPBankS Research nhận định mặt bằng lãi suất huy động trong tháng 6 nhìn chung đi ngang, chưa xuất hiện làn sóng tăng mới. Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ổn định, trong khi các ngân hàng tư nhân vẫn giữ mức cao hơn nhưng chủ yếu đi ngang hoặc giảm nhẹ ở một số kỳ hạn.

Theo đơn vị này, thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã bớt căng thẳng, dù nhu cầu tín dụng trong những tháng cuối năm vẫn ở mức cao. Vì vậy, lãi suất tiết kiệm nhiều khả năng sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới.

VPBankS Research khuyến nghị những khách hàng ưu tiên sự an toàn và dòng tiền ổn định có thể tiếp tục gửi tiết kiệm, đặc biệt ở kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng để giữ mặt bằng lãi suất hiện tại.

Với những người cần linh hoạt dòng tiền, phương án chia khoản tiền gửi theo nhiều kỳ hạn như 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng được đánh giá phù hợp hơn so với gửi toàn bộ ở một kỳ hạn dài.