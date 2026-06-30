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Cận cảnh 8 dự án trọng điểm khởi công dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác Hơn 253.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư cho 8 dự án trọng điểm đồng loạt khởi công dịp kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

XSMB 30/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay (VTC News) - XSMB 30/6/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 3 ngày 30/6 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi KQXSMB mới nhất, chính xác nhất.

Chưa kỷ luật viên chức nam góa vợ và đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi Chính phủ quy định chưa xem xét xử lý kỷ luật với viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vợ không thể nuôi con) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà vs Na Uy 0h ngày 1/7, kết quả tỷ số mới nhất Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà vs Na Uy (0h ngày 1/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Bờ Biển Ngà đấu với Na Uy thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm: Hà Nội sẽ thành 'thỏi nam châm' hút vốn đầu tư Hà Nội công bố Quy hoạch tầm nhìn 100 năm với những con số và định hướng phát triển chưa từng có, từ hệ thống đường sắt 1.153km đến mục tiêu GRDP 640 tỷ USD.

Loay hoay lắp ghế trẻ em với nhà 3 con, xe 5 chỗ Xe 5 chỗ đủ cho cặp vợ chồng và 3 đứa con; nhưng việc lắp 3 chiếc ghế an toàn cho trẻ sao cho hợp quy cách lại rất cần hướng dẫn chi tiết của cơ quan chức năng.

Khoảnh khắc công an cùng người dân kéo xe tải mắc kẹt giữa suối Sau hơn một giờ cứu hộ, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn cùng người dân Lào Cai dùng dây cáp kéo thành công chiếc xe tải mắc kẹt giữa dòng suối lên bờ an toàn.

Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 30/6/2026 - XSBL 30/6 (VTC News) - XSBL 30/6, trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 30/6/2026, xổ số Bạc Liêu ngày 30/6/2026, xổ số Bạc Liêu 30/6.

‘Phía bên kia thành phố’ tập 23: Tiến vạch trần âm mưu chia rẽ của Tuyết Lan Kế hoạch phá hoại của Tuyết Lan bị Tiến vạch trần, Cương cay đắng thừa nhận mình ngu ngốc, ước gì Tuyết Lan chưa bao giờ xuất hiện.

Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/6/2026 - XSVT 30/6 (VTC News) - XSVT 30/6, trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/6/2026, xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 30/6/2026, xổ số Vũng Tàu 30/6.

Đến tận nhà lấy mẫu ADN, Công an Hà Nội thắp hy vọng cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi Đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN tại xã Ô Diên góp phần xác định danh tính liệt sĩ, thắp lên hy vọng để nhiều gia đình sớm đưa người thân đã hy sinh trở về quê hương.

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1 Đô la Mỹ hôm nay 30/6/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt? Tỷ giá USD/VND luôn biến động theo từng ngày, vậy 1 Đô la Mỹ hôm nay 30/6/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt?