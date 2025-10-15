Toàn cảnh vị trí dự kiến xây đường vượt biển TP.HCM

Ý tưởng xây dựng cầu vượt biển Cần Giờ được đưa ra lần đầu tại Hội nghị Quy hoạch phát triển Cần Giờ năm 2017 do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất. Khu vực trung tâm xã Cần Giờ được xác định là điểm đầu dự kiến của cầu nếu dự án được chấp thuận triển khai trong thời gian tới.