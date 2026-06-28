Toàn cảnh dự án gần 6.300 tỷ, rút ngắn quãng đường cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM

Sinh sống trên đường Cây Sung, bà Lê Mỹ Duyên (61 tuổi) cho biết nhiều hộ dân tại đây đã bàn giao mặt bằng hơn 10 năm trước và mong dự án sớm được triển khai. "Dự án kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa thấy làm. Hy vọng công trình sớm thực hiện để người dân đi lại thuận tiện hơn, không còn phải đi đường vòng", bà Duyên nói.