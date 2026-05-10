Toàn cảnh vị trí cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành sắp khởi công

Dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành đang được đề xuất triển khai với chiều dài hơn 42 km, kết nối trực tiếp khu vực Hồ Tràm - Xuyên Mộc với sân bay Long Thành, góp phần tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch khu vực Đông Nam Bộ.
Theo quy hoạch, tuyến cao tốc có điểm đầu kết nối Vành đai 4 TP.HCM và đường ĐT.991 tại khu vực phường Tân Thành. Điểm cuối dự án nối với đường ĐT.994 - trục ven biển Vũng Tàu - Bình Châu thuộc xã Xuyên Mộc.
Dự án được đầu tư với quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h, kèm hệ thống đường song hành hai bên. Tổng diện tích sử dụng đất gần 400 ha.
Về hướng tuyến, từ khu vực giao với Vành đai 4 TP.HCM và đường tỉnh 991, tuyến đi thẳng về phía tây, cách hồ Đá Đen khoảng 300 m và vòng tránh khu tái định cư Châu Đức tại khoảng Km6+500.
Sau đó, tuyến bám theo đường Bình Ba hiện trạng, cách đường Bình Đa khoảng 20 m nhằm tận dụng làm đường song hành một bên. Tuyến giao với Quốc lộ 56 tại khoảng Km11+500 thuộc khu vực dân cư Bình Ba, huyện Châu Đức cũ.
Tiếp đó, tuyến đi đến vòng xoay Bình Giã - Đá Bạc tại khoảng Km13+500, giao với đường ĐT.996 (đường Bình Trung - Đá Bạc) tại khoảng Km16. Tuyến tiếp tục đi về phía tây hồ Suối Rao, cách hồ khoảng 1 km và giao với đường ĐT.997 (đường Xuân Sơn - Đá Bạc) tại Km22.
Ở giai đoạn tiếp theo, tuyến giao với ĐT.998, cách vòng xoay Suối Rao - Phước Tân khoảng 1 km, đồng thời đi về phía nam khu vực hồ Sông Ray theo quy hoạch. Đoạn cuối tuyến vòng tránh khu dân cư thị trấn Xuyên Mộc tại khoảng Km31 - Km34, giao với Quốc lộ 55 tại khoảng Km36 trước khi đi qua khu vực rừng bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và kết thúc tại điểm giao với ĐT.994.
Theo đề xuất, đoạn tuyến đi qua rừng Bình Châu - Phước Bửu được xây dựng cầu cạn trên cao nhằm hạn chế tác động đến khu vực bảo tồn. Toàn tuyến dự kiến xây dựng 7 nút giao.
Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 51.516 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 9.155 tỷ đồng. Công trình được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án sẽ khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành vào năm 2029.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc sớm triển khai cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối đồng bộ các dự án hạ tầng chiến lược, phát huy hiệu quả khai thác sân bay Long Thành cũng như đáp ứng nhu cầu liên kết vùng ngày càng tăng.
UBND TP.HCM đánh giá tuyến cao tốc sẽ góp phần kết nối trực tiếp khu vực Hồ Tràm - Xuyên Mộc với sân bay Long Thành, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế biển và nâng cao năng lực kết nối giao thông giữa TP.HCM với các địa phương vùng Đông Nam Bộ.
Bình luận