Camera 200MP, zoom 10x: Find X9 Ultra và X9s có gì thực sự nổi bật?

Bộ đôi flagship mới của OPPO gồm Find X9 Ultra và Find X9s dự kiến ra mắt tại Việt Nam ngày 5/5. Đây là lần đầu hãng mang dòng “Ultra” vào thị trường Việt Nam, cho thấy tham vọng cạnh tranh trực diện ở phân khúc smartphone cao cấp có nhiều đối thủ mạnh.

Đáng chú ý, OPPO không chỉ mở rộng dải sản phẩm, mà còn tập trung vào hai hướng chính: nhiếp ảnh di động và trải nghiệm cao cấp toàn diện. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng đặt ra không ít câu hỏi về hiệu quả thực tế khi đặt cạnh kỳ vọng lớn từ hãng.

Find X9 Ultra: Thông số ấn tượng, chờ kiểm chứng thực tế

Find X9 Ultra là thiết bị nổi bật khi được trang bị hệ thống camera kép 200MP hợp tác cùng Hasselblad. Cảm biến chính sử dụng phần cứng từ Sony, kết hợp các thuật toán như phơi sáng ba tầng theo thời gian thực để cải thiện dải tương phản.

Đáng chú ý hơn, máy hỗ trợ zoom quang học thực 10x - con số hiếm thấy trên smartphone hiện nay. Đây là bước tiến đáng kể nếu so với mặt bằng chung chỉ dừng ở 3x - 5x.

Tuy nhiên, việc đưa zoom cao vào thân máy mỏng nhẹ luôn đi kèm thách thức về chất lượng ảnh và độ ổn định, dù OPPO đã bổ sung chống rung và xử lý ánh sáng.

Ở góc độ đánh giá, có thể thấy OPPO đang đẩy mạnh cuộc đua “thông số”, đặc biệt là megapixel và khả năng zoom. Dù vậy, chất lượng ảnh cuối cùng vẫn phụ thuộc nhiều vào tối ưu phần mềm - yếu tố cần được kiểm chứng khi sản phẩm bán ra thực tế.

Ngoài điểm nhấn camera, Oppo Find X9 Ultra sở hữu màn hình LTPO AMOLED 6,82 inch với tần số quét lên đến 144Hz, độ phân giải 3168 x 1440 pixel. Thiết bị hỗ trợ Dolby Vision, HDR Vivid và được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus 2 của Corning.

Máy trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 đi kèm với RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 lên đến 1TB. Phần mềm cài sẵn là phiên bản ColorOS 16 dựa trên Android 16.

Bên trong, Find X9 Ultra sở hữu viên pin Si/C 7.050 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Các tùy chọn kết nối bao gồm hỗ trợ hai SIM, NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 và GPS.

Find X9s: Lựa chọn “dễ tiếp cận” nhưng vẫn giữ chất flagship

So với bản Ultra, Find X9s hướng tới nhóm người dùng rộng hơn với thiết kế mỏng 7,99 mm và màn hình 6,59 inch. Độ sáng tối đa 3.600 nit là một điểm cộng rõ rệt trong điều kiện sử dụng ngoài trời.

Hệ thống camera trên X9s gồm cảm biến chính 50MP, tele 50MP zoom quang 3x và góc siêu rộng 50MP. Cấu hình này không quá đột phá nhưng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh đa dụng.

Việc tiếp tục hợp tác với Hasselblad mang lại các chế độ chụp nâng cao như chân dung AI, chỉnh tay thông số và giả lập màu phim.

Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh thị trường hiện tại, cụm camera này mang tính “an toàn” nhiều hơn là bứt phá. Đây có thể là lựa chọn hợp lý cho người dùng phổ thông cao cấp, nhưng chưa chắc tạo được khác biệt lớn.

OPPO Find X9s trang bị chip MediaTek Dimensity 9500s, đi kèm với 12GB RAM và bộ nhớ trong 256/512GB. Pin trang bị dung lượng 7.025 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W.

Máy có kích thước 156.98 x 73.93 x 7.99 mm và nặng 202g, với các màu Xám Midnight, Xanh Lavender Sky và Cam Sunset. Thiết bị chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện ColorOS 16.

Find X9s được trang bị chuẩn kháng nước, bụi IP66/IP68/IP69 - mức bảo vệ cao hiếm thấy trên smartphone. Ngoài ra, chứng nhận chống rơi 5 sao từ SGS cũng cho thấy OPPO chú trọng đến độ bền thực tế.

Cảm biến vân tay siêu âm 3D và khả năng nhận cảm ứng khi tay ướt là những chi tiết nhỏ nhưng hữu ích, đặc biệt trong điều kiện sử dụng hàng ngày. Đây là hướng nâng cấp thực dụng, có giá trị rõ ràng hơn so với các thông số “trình diễn”.

Định vị sản phẩm: Tham vọng lớn, áp lực không nhỏ

Việc đưa dòng Ultra vào Việt Nam cho thấy OPPO muốn bước sâu hơn vào phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, đây cũng là phân khúc có yêu cầu rất cao về trải nghiệm tổng thể, không chỉ dừng ở camera hay thiết kế.

Find X9 Ultra gây chú ý mạnh nhờ thông số ấn tượng, đặc biệt là zoom quang 10x và cảm biến 200MP. Trong khi đó, Find X9s đóng vai trò cân bằng với thiết kế gọn nhẹ và cấu hình đủ dùng.

Dù vậy, cả hai sản phẩm vẫn cần chứng minh nhiều hơn ở trải nghiệm thực tế, đặc biệt là khả năng xử lý ảnh, tối ưu phần mềm và hiệu năng tổng thể, là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh lâu dài.

Nếu OPPO giải quyết tốt bài toán tối ưu, đây có thể là bước tiến đáng chú ý. Ngược lại, các thông số ấn tượng có thể chỉ dừng lại ở mức “tiềm năng”.