Thủ tướng Thái Lan sắp thăm chính thức Việt Nam, dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6.

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Reuters)

Đến nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN ghi nhận hơn 600 đại biểu đăng ký tham dự, trong đó có các học giả, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức. Sự kiện có nhiều hoạt động phong phú với các phiên thảo luận về tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD. Cùng với đó, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, là đầu tư ASEAN lớn thứ hai và đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai chiến lược "Ba Kết nối" gồm chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và các địa phương, các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Chuyến thăm cũng diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5.