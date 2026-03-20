OPPO Find N6 giá gần 65 triệu đồng có gì đặc biệt?

(VTC News) -

OPPO giới thiệu mẫu smartphone mới nhất, Find N6, nổi bật với công nghệ nếp gấp vô hình tiên phong và tính năng đa nhiệm mạnh mẽ. Sản phẩm được trang bị AI Magic Pen độc quyền, mang đến trải nghiệm làm việc và sáng tạo linh hoạt hơn cho người dùng.

Theo ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam, điện thoại gập mang lại lợi thế về không gian hiển thị lớn, nhưng nếp gấp trên màn hình vẫn là mối quan tâm của nhiều người dùng. Đây là thách thức mà OPPO đã theo đuổi từ thế hệ Find N đầu tiên với thiết kế bản lề giọt nước.

"Với Find N6, chúng tôi đã tối ưu hóa cả cấu trúc bản lề và vật liệu màn hình, giúp thiết bị đạt được trải nghiệm công nghệ nếp gấp vô hình, cho phép người dùng tận hưởng màn hình lớn bên trong mà không bị gián đoạn bởi nếp gấp", ông Văn Bá Luýt cho hay.

Bước tiến mang tính đột phá

Công nghệ nếp gấp vô hình trên điện thoại OPPO Find N6 mang đến trải nghiệm sử dụng liền mạch, gần như không có nếp gấp, tương tự như các mẫu điện thoại dạng thanh.

Để đạt được điều này, OPPO trang bị cho Find N6 một bản lề uốn cong làm từ hợp kim titan thế hệ thứ hai, kết hợp với công nghệ in 3D tiên tiến.

Công nghệ này cho phép phủ các giọt polymer nhạy sáng vào những khu vực cần thiết, với mỗi lớp được cố định bằng tia UV. Quy trình xử lý nhiều bước này giúp tối ưu hóa cấu trúc bản lề, giảm thiểu đáng kể sai lệch độ cao của nó.

Thiết kế mỏng nhẹ, tối ưu độ bền

OPPO Find N6 nổi bật với thiết kế siêu mỏng, nằm trong nhóm flagship gập dạng sách hàng đầu trên thị trường. Sản phẩm này được tối ưu hóa về ngoại hình, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa không gian hiển thị rộng rãi và tính tiện dụng hàng ngày.

Find N6 sở hữu hai màn hình cao cấp, mang đến trải nghiệm hiển thị liền mạch cho người dùng. Màn hình ngoài có kích thước 6,62 inch, được bao quanh bởi viền siêu mỏng chỉ 1,4 mm.

Khi mở ra, thiết bị cung cấp màn hình trong lên đến 8,12 inch. Cả hai màn hình đều đạt độ sáng tối đa 1.800 nit, đảm bảo nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mạnh ngoài trời.

OPPO Find N6 có hai tùy chọn màu sắc. Màu titan với tông trầm cổ điển, trong khi màu cam nổi bật với các chi tiết vàng thật được tích hợp tinh xảo vào phần vỏ bản lề làm từ hợp kim titan.

Với thiết kế thanh lịch, Find N6 còn được trang bị các chứng nhận kháng bụi và kháng nước IP56/IP58/IP59, khẳng định vị thế hàng đầu trong phân khúc.

AI Magic Pen nâng cao hiệu suất công việc

Find N6 vận hành trên nền tảng ColorOS 16, được tối ưu hóa đặc biệt cho thiết kế này. Hệ điều hành mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà và tích hợp nhiều tính năng AI trực quan.

Đặc biệt, Find N6 nổi bật với sự kết hợp sâu sắc với bút cảm ứng AI Magic Pen, thiết lập tiêu chuẩn mới cho hiệu suất làm việc di động.

Với 4.096 mức độ cảm ứng lực, AI Magic Pen cho phép người dùng viết và ghi chú chính xác trên cả màn hình trong và màn hình ngoài.

Ngoài ra, bút còn hỗ trợ nhiều tính năng tiện ích như "Ghi chú nhanh", "Ghi chú toàn màn hình" và "Con trỏ laser", giúp nâng cao hiệu quả công việc.

Hệ thống camera chuyên nghiệp

Find N6 được trang bị camera chính Hasselblad 200MP sắc nét, đi kèm với camera góc rộng 50MP, có khả năng thu sáng tốt hơn 50% so với thế hệ trước.

Bên cạnh đó, Find N6 còn sở hữu camera tele tiềm vọng 50MP, hỗ trợ zoom quang học 3x và chụp tele siêu cận.

Điểm nổi bật của Find N6 là camera tái tạo màu chuyên dụng, từng được giới thiệu trên dòng Find X9 Series.

Cảm biến này giúp cân bằng trắng với độ chính xác cao, mang đến những bức ảnh sắc nét và màu sắc tự nhiên trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở khả năng chụp ảnh, Find N6 còn mở rộng khả năng quay video ở cấp độ chuyên nghiệp.

Tất cả ba camera sau đều hỗ trợ quay video 4K với tốc độ 60fps và Dolby Vision, trong khi cảm biến chính 200MP có thể quay video 4K với tốc độ 120fps.

Thiết bị cũng hỗ trợ định dạng video Log, mang lại sự linh hoạt cho người dùng trong quá trình hậu kỳ và xử lý màu sắc.

OPPO Find N6 được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 64,99 triệu đồng.