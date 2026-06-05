Nhà nghiêng do hàng xóm đào móng: Căng mình xuyên đêm ngừa sự cố trong mưa lớn

(VTC News) -

Cận cảnh phá dỡ 2 căn nhà bị nghiêng sau sự cố đào móng công trình ở Bắc Ninh

Liên quan đến việc tháo dỡ 2 ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng sau sự cố đào móng xây dựng công trình trên đường Thánh Thiên, tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, sáng 5/6, lãnh đạo phường đưa ra chỉ đạo khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho hàng loạt hộ dân bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng tháo dỡ 2 ngôi nhà bị nghiêng, sụt lún trên đường Thánh Thiên.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho biết, từ 22h ngày 4/6 đến khoảng 1h ngày 5/6, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sụt lún, mất an toàn tại khu vực xảy ra sự cố. Ngay trong đêm, lãnh đạo phường trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chức năng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Theo ông Thanh, UBND phường duy trì lực lượng ứng trực 24/24h gồm công an cơ sở và đội trật tự đô thị để chốt chặn, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cho các hộ dân đã phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

"Bên cạnh việc ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường cũng đang được triển khai đồng bộ. Theo chỉ đạo cụ thể, các đơn vị tập trung tối đa nhân lực và phương tiện để đóng cừ gia cố móng, nghiên cứu phương án trát tường nhà số 25 nhằm ngăn chặn tình trạng sụt lún lan rộng, đồng thời khẩn trương thu dọn phần công trình đã sập đổ để tạo điều kiện thuận lợi cho các bước xử lý kỹ thuật tiếp theo", ông Thanh cho biết.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.

Song song với việc tháo dỡ, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, đo đạc toàn diện kết cấu nhà của khoảng 10 hộ dân lân cận.

"Chúng tôi phải kiểm tra từng vết nứt nhỏ nhất để kịp thời phát hiện dấu hiệu mất an toàn, từ đó có phương án bảo vệ tuyệt đối cho người dân", ông Thanh nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, UBND phường đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm xử lý dứt điểm sự việc. Trước hết, chủ hộ phải đẩy nhanh tiến độ ép cừ sát móng tường nhà số 25, dự kiến hoàn thành ngay trong ngày mai (6/6) để bảo vệ an toàn và ngăn chặn rủi ro phát sinh.

Sau khi việc ép cọc hoàn tất và được đánh giá bảo đảm an toàn cho nhà số 25, lực lượng chức năng sẽ tháo dỡ ngay phần công trình còn lại của nhà số 33, dự kiến bắt đầu từ ngày 7/6.

Cơ quan chức năng huy động máy móc cùng công nhân khẩn trương phá dỡ 2 ngôi nhà bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng sau sự cố.

Như VTC News đưa tin, sáng 3/6, gia đình ông Nguyễn Văn C. (tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đào móng để thi công tại số 31 đường Thánh Thiên. Việc múc đất sâu được cho là ảnh hưởng đến căn nhà số 33 nằm liền kề của gia đình bà Nguyễn Thị Nh.

Phần mặt tiền và toàn bộ mảng tường lớn của ngôi nhà số 33 xuất hiện nhiều vết nứt xé toác, kết cấu bê tông bị bong vỡ, gãy sập cục bộ. Toàn bộ công trình bị biến dạng và nghiêng hẳn sang phía hố móng đang đào, chực chờ đổ sập.

Ngôi nhà bị nghiêng do nhà bên cạnh đào móng.

Theo bà Nh., gia đình mới mua ngôi nhà số 33 và sửa chữa, chuẩn bị về ở thì gặp sự cố trên.

Theo kết quả rà soát ban đầu, ngoài căn nhà bị nghiêng lún trên, khoảng 10 hộ dân lân cận cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp các hộ trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, chờ phương án xử lý triệt để.

Các lực lượng chức năng phường Bắc Giang đang phong tỏa hiện trường, tổ chức giám định để có phương án xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hộ dân xung quanh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chủ công trình xây dựng đã nhận trách nhiệm và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ gia đình bà Nh xây dựng lại căn nhà theo hiện trạng ban đầu.