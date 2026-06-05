Miền Bắc nắng nóng gay gắt hai ngày cuối tuần, sau chuyển mưa lớn

(VTC News) -

Ông Vũ Tuấn Anh - dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, theo nhận định mới nhất, vào ngày mai 6/6, ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-36°C, cục bộ có nơi trên 37°C.

Miền Bắc nắng nóng trong hai ngày cuối tuần. (Ảnh minh hoạ)

Sang ngày 7/6, nắng nóng có xu hướng mở rộng hơn ra toàn khu vực, cường độ cũng tăng thêm. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng 35-37°C, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37°C.

"Ngoài ra cần lưu ý, tại vùng núi Bắc Bộ trong chiều tối và đêm 6/6 và 7/6 vẫn có nguy cơ xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Sang ngày 8/6, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng dịu dần. Từ khoảng chiều tối và đêm 8/6 đến hết ngày 9/6, nhiều khả năng Bắc Bộ xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, bầu không khí sẽ trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn", ông Tuấn Anh nói.

Đối với khu vực miền Trung, do tác động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên thời kỳ từ 6-8/6, khu vực từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể đạt ngưỡng 35-38°C. Không loại trừ khả năng một số nơi sẽ xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39°C.

Ông Vũ Tuấn Anh cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng có thể xảy ra ngay sau đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ khoảng chiều tối và đêm 8/6, Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ 9/6, ở Trung Bộ, nắng nóng cũng thu hẹp lại, tập trung chính ở khu vực từ Quảng Trị trở vào đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

"Trong khoảng thời gian chuyển từ nắng nóng sang tình trạng mưa dông sẽ có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", ông Tuấn Anh lưu ý.