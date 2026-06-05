Hố tử thần 'không đáy' ở Cao Bằng: Chính quyền mong nhà khoa học vào cuộc

Thông tin từ UBND xã Trường Hà cho biết, ngày 3/6, một người dân đang điều khiển máy bừa trên ruộng bất ngờ bị sụt chân xuống hố. May mắn được máy kéo đi nên không rơi xuống.

Người đàn ông trong quá trình cày ruộng bị thụt chân xuống hố sụt lún phía dưới. Ảnh: C.B.H.

Qua quan sát, miệng hố rộng khoảng 50 cm nhưng dưới lòng hố mở rộng hơn 9 mét. Người dân sử dụng gậy dài khoảng 5 mét để thả xuống nhưng vẫn chưa chạm đáy hố. Nước trên mặt ruộng liên tục bị hút xuống lòng hố, các hoạt động cấy cày tại khu vực phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Sau khi hố sụt lún xuất hiện, rất đông người dân hiếu kỳ đã đến xem và cho rằng đây là hiện tượng lạ, sau đó quay chụp ảnh lại đăng lên mạng xã hội.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, bà Linh Thanh Tuyền Chủ tịch UBND xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, xác nhận và cho biết vị trí hố sụt lún hiện tại cách nhà dân khoảng 200m, hai bên là núi.

Bà Tuyền cho biết, sau khi xuất hiện hố sụt lún, xã đã điều động lực lượng thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã đến lập hàng rào xung quanh miệng hố, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, xã đã báo cáo sự việc trên với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

“Hiện tại hố vẫn đang được giữ nguyên hiện trạng để phục vụ công tác nghiên cứu điều tra nguyên nhân. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi khuyến cáo người dân không tiếp cận hố sụt lún trong thời gian chờ cơ quan chuyên môn khảo sát, xác định nguyên nhân”, bà Tuyền nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Trường Hà, đây là hố sụt lún thứ 2 xuất hiện trên địa bàn xã. Hố thứ nhất nằm cách vị trí hiện tại khoảng 10 km thuộc xóm Bản Giàng, gần trung tâm xã.

Miệng hố rộng khoảng 50 cm nhưng lại mở rộng dần khi xuống sâu với đường kính hơn 9 mét. Ảnh: C.B.H.

Trước câu hỏi của PV về việc đây có phải là hố sụt lún địa chất và có khả năng xuất hiện hang động ở phía dưới không? Chủ tịch UBND xã Trường Hà, cho biết đang chờ các chuyên gia thuộc Sở đến điều tra, đánh giá. Hiện tại xã đã hẹn lịch với Sở để cử đoàn công tác đến kiểm tra tại cả 2 vị trí hố sụt lún trên và sẽ công bố sau khi có thông tin kết luận chính thức.

Xã Trường Hà nằm trong vùng công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, khu vực nổi tiếng với hệ thống núi đá vôi, hồ nước và dòng chảy ngầm hình thành qua hàng trăm triệu năm tiến hóa địa chất.

Theo các nghiên cứu địa chất, đá vôi ở Đông Bắc Việt Nam thuộc các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh... bị hòa tan mạnh dưới tác động của nước mưa và nước ngầm, tạo nên mạng lưới hang động, khe nứt và các khoang rỗng dưới bề mặt. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để xuất hiện các hiện tượng sụt lún hoặc hố sụt cục bộ khi lớp phủ phía trên mất ổn định.

Cao Bằng hiện là một trong những vùng karst tiêu biểu nhất cả nước, với nhiều di sản địa chất nổi tiếng như hệ thống hồ Thăng Hen, động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc và các thung lũng, hang ngầm phát triển trong khối đá vôi cổ.