(VTC News) -

Mitsubishi là thương hiệu ô tô Nhật Bản có lịch sử lâu đời, nổi tiếng với các dòng sedan, SUV, MPV và bán tải. Tại Việt Nam, Mitsubishi là một trong những thương hiệu ô tô được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý.

Trong tháng 6/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục phân phối nhiều mẫu xe chủ lực như Attrage, Xforce, Xpander, Triton, Pajero Sport và Destinator với giá bán từ 380 triệu đồng đến 1,365 tỷ đồng.

Mitsubishi là thương hiệu ô tô Nhật Bản có lịch sử lâu đời, nổi tiếng với các dòng sedan, SUV, MPV và bán tải. (Ảnh minh họa)

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 6/2026 mới nhất

Theo công bố từ Mitsubishi Motors Việt Nam, giá bán lẻ đề xuất của các mẫu xe trong tháng 6/2026 như sau:

(Nguồn: Mitsubishi Motors Việt Nam)

Mẫu xe Phiên bản Giá niêm yết Mitsubishi Attrage MT 380.000.000 đồng CVT 465.000.000 đồng CVT Premium 490.000.000 đồng Mitsubishi Xforce GLX 605.000.000 đồng Luxury 665.000.000 đồng Ultimate 720.000.000 đồng Mitsubishi Xpander MT CBU MY26 568.000.000 đồng AT Premium MY26 659.000.000 đồng Mitsubishi Xpander (MY25) MT-CKD 560.000.000 đồng AT-CKD 598.000.000 đồng Mitsubishi Xpander Cross New Xpander Cross 2026 699.000.000 đồng Mitsubishi Triton 2WD AT GLX 655.000.000 đồng 2WD AT Premium 782.000.000 đồng 4WD AT Athlete 924.000.000 đồng Mitsubishi Destinator Premium 780.000.000 đồng Ultimate 855.000.000 đồng Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4x4 AT STD* 1.230.000.000 đồng Gasoline 4x4 AT Premium* 1.310.000.000 đồng

*(Phiên bản Pajero Sport trên chỉ áp dụng cho khách hàng dự án.)

Thông tin các dòng xe Mitsubishi

Mitsubishi Attrage

Attrage là mẫu sedan hạng B có giá bán thấp nhất của Mitsubishi tại Việt Nam. Xe hướng đến khách hàng mua xe lần đầu hoặc cần một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu để di chuyển trong đô thị.

Mitsubishi Xforce

Xforce là mẫu SUV đô thị cỡ B được Mitsubishi phát triển dành riêng cho thị trường Đông Nam Á. Xe sở hữu thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, khoảng sáng gầm lớn cùng khoang nội thất hiện đại. Xforce cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Mitsubishi Xpander

Xpander hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi tại Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp. Mẫu MPV 7 chỗ này được người dùng đánh giá cao nhờ không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý.

Mẫu xe này phù hợp cho cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải.

Mitsubishi Xpander Cross

Xpander Cross là phiên bản mang phong cách SUV của Xpander. Mẫu xe được nâng cấp về thiết kế ngoại thất, tăng khoảng sáng gầm và bổ sung nhiều trang bị hiện đại hơn.

Xpander Cross phù hợp với khách hàng yêu thích kiểu dáng thể thao và thường xuyên di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Mitsubishi Triton

Triton là dòng xe bán tải chủ lực của Mitsubishi. Thế hệ mới được trang bị động cơ diesel mạnh mẽ, hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-II và nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Triton hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe đa dụng, vừa phục vụ công việc vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Mitsubishi Destinator

Destinator là mẫu SUV 7 chỗ mới của Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Xe được định vị giữa Xforce và Pajero Sport, hướng tới các gia đình cần không gian rộng rãi, nhiều tiện nghi và khả năng vận hành linh hoạt trên cả đường đô thị và đường trường.

Mitsubishi Pajero Sport

Pajero Sport là mẫu SUV cỡ D cao cấp nhất của Mitsubishi tại Việt Nam. Xe sử dụng khung gầm rời tương tự Triton, nổi bật với khả năng vận hành bền bỉ, không gian 7 chỗ rộng rãi cùng nhiều công nghệ an toàn tiên tiến.

Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner và Ford Everest trong phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời.

Có nên mua xe Mitsubishi trong tháng 6/2026?

Mitsubishi hiện sở hữu dải sản phẩm khá đa dạng, từ sedan cỡ nhỏ, MPV gia đình, SUV đô thị đến bán tải và SUV cỡ lớn. Trong đó, Xpander và Xforce tiếp tục là hai dòng xe nhận được nhiều sự quan tâm nhờ mức giá hợp lý, thiết kế hiện đại và khả năng vận hành ổn định.

Giá xe ô tô Mitsubishi tháng 6/2026 dao động từ 380 triệu đồng đến 1,31 tỷ đồng, người dùng có nhiều lựa chọn từ sedan, MPV, SUV đến bán tải. Các mẫu xe của Mitsubishi tiếp tục được đánh giá cao nhờ độ bền, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý.

Lưu ý: Bảng giá trên là giá bán lẻ đề xuất do Mitsubishi Motors Việt Nam công bố trong tháng 6/2026, chưa bao gồm các chi phí lăn bánh như lệ phí trước bạ, đăng ký biển số, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác. Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo đại lý và chương trình ưu đãi tại từng thời điểm.