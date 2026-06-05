Siêu xe Porsche hơn 21 tỷ đồng nằm ngoài danh sách dùng xăng E10

(VTC News) -

Trong khi hầu hết các mẫu xe Porsche sản xuất từ cuối thập niên 1990 đều tương thích với xăng sinh học E10, siêu xe Carrera GT trị giá hàng chục tỷ đồng lại là ngoại lệ hiếm hoi không nằm trong danh sách được hãng phê duyệt.

Theo Porsche, toàn bộ các dòng xe động cơ đốt trong hiện nay của hãng đều có thể vận hành an toàn với cả xăng E5 và E10. Khả năng tương thích này cũng được nêu rõ trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của từng mẫu xe.

Nhà sản xuất xe thể thao Đức cho biết các động cơ Porsche được phát triển nhằm bảo đảm hiệu suất, độ bền và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn nhiên liệu hiện đại. Vì vậy, người dùng các mẫu xe Porsche đời mới có thể sử dụng nhiên liệu E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành.

Đối với các dòng xe đời cũ, Porsche dẫn kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) công bố năm 2021. Theo đó, các mẫu xe Porsche sử dụng động cơ xăng sản xuất từ năm 1998 trở đi, cùng toàn bộ dòng Boxster từ năm 1997 trở đi, đều có thể sử dụng nhiên liệu E10.

Tuy nhiên, Carrera GT là ngoại lệ duy nhất không nằm trong danh mục được phê duyệt sử dụng loại nhiên liệu này.

Đây là mẫu siêu xe được Porsche sản xuất trong giai đoạn 2003-2006 với số lượng chỉ 1.270 chiếc trên toàn cầu. Carrera GT được xem là một trong những mẫu xe biểu tượng và giá trị nhất trong lịch sử thương hiệu Đức.

Porsche không nêu chi tiết lý do mẫu xe này không được khuyến nghị sử dụng E10. Tuy nhiên, nhiều dòng siêu xe hiệu suất cao đời cũ được phát triển trước khi nhiên liệu pha ethanol trở nên phổ biến, khiến yêu cầu về nhiên liệu có sự khác biệt so với các mẫu xe hiện đại.

Carrera GT sử dụng động cơ V10 hút khí tự nhiên dung tích 5,7 lít, cho công suất 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 590 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 3,9 giây và đạt tốc độ tối đa 330 km/h.

Giá trị của Carrera GT liên tục tăng trên thị trường sưu tầm. Mẫu xe này từng có giá xuất xưởng khoảng 430.000 USD (hơn 11 tỷ đồng), nhưng nhiều xe đã qua sử dụng hiện được giao dịch ở mức từ 700.000-800.000 USD (hơn 21 tỷ đồng), thậm chí các phiên bản đặc biệt hoặc số km rất thấp có thể đạt tới 2 triệu USD.