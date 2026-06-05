(VTC News) -

Sáng 4/6 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai”, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026).

Sự kiện góp phần nhìn lại giá trị trường tồn của hành trình tìm đường cứu nước mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và thời đại sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gợi mở những bài học thiết thực đối với sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới.

Toàn cảnh tọa đàm. (Ảnh: Thanh Quý)

Tham dự tọa đàm có bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - ASEAN của Quốc hội; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, hội viên Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên một số trường đại học.

Cách đây 115 năm, ngày 5/6/1911 đã đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình qua năm châu bốn bể để tìm con đường giải phóng dân tộc. Cuộc hành trình ấy không chỉ làm thay đổi vận mệnh đất nước mà còn mở ra hướng đi đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, đặt nền móng cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ XX và những thành tựu phát triển của Việt Nam ngày nay.

Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Thanh Quý)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh khẳng định, việc tổ chức tọa đàm không chỉ nhằm ôn lại sự kiện lịch sử trọng đại cách đây 115 năm mà còn là dịp tôn vinh những đóng góp to lớn và tầm vóc quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo bà, từ Bến Nhà Rồng năm 1911 đến hành trình kiến tạo tương lai hôm nay là sự tiếp nối của khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, tinh thần học hỏi không ngừng và ý chí xây dựng một Việt Nam phát triển, thịnh vượng trong thời đại mới.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã theo dõi phim tư liệu do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, lắng nghe hai tham luận chuyên đề và tham gia phiên thảo luận bàn tròn với sự góp mặt của các nhà ngoại giao, học giả và chuyên gia nghiên cứu.

Thông qua các tham luận và trao đổi học thuật, tọa đàm đã tạo diễn đàn đối thoại giữa các nhà nghiên cứu, chuyên gia, đại biểu Quốc hội, đại diện các tổ chức hữu nghị, thanh niên và sinh viên nhằm làm rõ hơn những giá trị về tư duy độc lập, tinh thần học hỏi, hội nhập quốc tế, đối ngoại nhân dân và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Với tham luận “Từ bến Sài Gòn: Hành trình đến độc lập, tự do”, Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, cùng các học giả đã tái hiện sinh động chặng đường tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Xuất phát từ khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc và mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân, Người đã trải qua hành trình gần ba thập kỷ lao động, học tập và khảo nghiệm thực tiễn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Chính quá trình tiếp xúc với nhiều mô hình phát triển khác nhau đã giúp Người hình thành tư duy độc lập, tự lực, tự cường và tầm nhìn gắn kết giữa lợi ích dân tộc với xu thế tiến bộ của thời đại. Đồng thời, Người cũng từng bước đưa vấn đề giải phóng dân tộc và quyền tự quyết của các dân tộc thuộc địa ra trước dư luận quốc tế, góp phần khẳng định tiếng nói chính nghĩa của các dân tộc bị áp bức, trong đó có Việt Nam.

Những trải nghiệm thực tiễn ấy đã dẫn Người đến với con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, mở đường cho các thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của đất nước sau này. Hành trình của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành cũng trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng phụng sự dân tộc.

Phiên thảo luận. (Ảnh: Thanh Quý)

Trong tham luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh và triết lý ngoại giao nhân dân”, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh rằng triết lý đối ngoại nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tình yêu thương con người sâu sắc cùng tầm nhìn vượt qua mọi ranh giới không gian và thời gian. Đây là nền tảng cho quan điểm nhất quán của Người về sức mạnh của nhân dân và vai trò của đoàn kết quốc tế trong sự nghiệp cách mạng.

Không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử, tọa đàm còn góp phần lan tỏa những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần học hỏi, hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa nhân loại để phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước. Qua đó, chương trình góp phần bồi đắp lý tưởng sống, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến cho cán bộ, hội viên cũng như thế hệ trẻ.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng, nhưng những giá trị từ hành trình ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với Việt Nam hôm nay. Đó là bài học về sự kết hợp giữa lòng yêu nước và tinh thần học hỏi thế giới; giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; giữa khát vọng đổi mới và sự kiên định mục tiêu phụng sự Tổ quốc, nhân dân; giữa bản lĩnh tự chủ và tinh thần hợp tác quốc tế.

Đây cũng là những giá trị mà Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp đang tiếp tục vun đắp thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Pháp.