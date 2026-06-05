Gigabyte ứng dụng in 3D kim loại vào bo mạch chủ đầu tiên trên thế giới

(VTC News) -

Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế trong ngành hàng không vũ trụ, thiết bị này kết hợp giữa kiến trúc tản nhiệt tiên tiến và hệ thống linh kiện cao cấp, nhằm mục đích đẩy hiệu năng của nền tảng máy tính để bàn vượt qua các giới hạn truyền thống.

Điểm đặc biệt nhất trên X870E Aorus Infinity Next là việc sử dụng khối lượng lớn vật liệu kim loại in 3D để bao phủ cả phần mặt trước và tấm ốp phía sau.

Đây là quy trình chế tạo tương tự như cách thức sản xuất một số linh kiện trong ngành tên lửa và hàng không vũ trụ. Dù bản chất cấu thành hoàn toàn từ kim loại, lớp vỏ bề mặt của thiết bị lại mang đến cảm giác tiếp xúc mịn tương tự như chất liệu nhựa cao cấp.

Diện mạo bên ngoài của bo mạch chủ mang cấu trúc hữu cơ với các đường vân nổi đan xen.

Thiết kế dạng sợi rễ này không thuần túy phục vụ mục đích thẩm mỹ mà đóng vai trò cốt lõi trong việc phân tán nhiệt lượng, giúp tối ưu hóa hiệu quả làm mát cho toàn bộ hệ thống linh kiện, từ chipset, hệ thống mạch cấp nguồn cho đến các ổ cứng SSD chuẩn M.2.

Bo mạch chủ đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra cấu trúc tổ ong giúp tăng khả năng tản nhiệt.

Đại diện Gigabyte cho biết, hãng đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tính toán và tối ưu hóa sơ đồ bố trí của cấu trúc phức tạp này. Cụ thể, công nghệ thiết kế AI Gyroid cho phép nhà sản xuất tạo ra các cấu trúc hoa văn nội bộ có trọng lượng nhẹ nhưng bền bỉ, hình thành nên một lưới tự đỡ dạng xốp.

Đây là phương pháp kỹ thuật cơ khí quy chuẩn mà các công cụ sản xuất truyền thống hiện nay không thể chế tác được.

Cách tiếp cận mới này giúp diện tích bề mặt làm mát trên bộ tản nhiệt ổ cứng M.2 tăng thêm 44%, đồng thời diện tích lưu thông luồng khí trên tấm tản nhiệt chip cầu nam dạng tổ ong cũng tăng lên đến 45%.

Thiết bị còn được tích hợp hệ thống buồng hơi bằng kim loại in 3D đầu tiên trên thế giới, đạt khả năng tản nhiệt lên tới 100W thông qua hệ thống lá tản nhiệt dẫn hướng đa chiều.

Với cấu trúc được tối ưu hóa tối đa cho luồng không khí, diện tích trao đổi nhiệt lớn của X870E Aorus Infinity Next hoàn toàn có thể cung cấp khả năng làm mát đầy đủ cho hệ thống mà không cần đến quạt tản nhiệt chủ động, hoặc chỉ cần sức gió ở mức tối thiểu.

Hiện tại, Gigabyte chưa công bố kế hoạch thương mại hóa hay giá bán chính thức cho mẫu bo mạch chủ ý tưởng này.

Tuy nhiên, những thử nghiệm thành công về công nghệ in 3D kim loại và kiến trúc tản nhiệt AI trên sản phẩm này được kỳ vọng là tiền đề để hãng ứng dụng rộng rãi lên các dòng phần cứng thương mại trong tương lai gần.

Một số sản phẩm phần cứng cho máy tính mới cũng được Gigabyte ra mắt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập.

Bên cạnh mẫu bo mạch chủ đặc biệt, dải sản phẩm mới này nằm trong khuôn khổ sự kiện Cpmputex 2026 vừa được Gigabyte chính thức khai mạc dưới chủ đề "Enter Infinity", đánh dấu cột mốc kỷ niệm 40 năm thành lập của thương hiệu phần cứng này, tập trung trình diễn các giải pháp kết hợp giữa năng lực cơ khí và hệ sinh thái máy tính trí tuệ nhân tạo, chơi game cùng điện toán thông minh.

Trong đó, thương hiệu con chuyên game AORUS đóng vai trò trung tâm với dòng sản phẩm INFINITY Series bao gồm bo mạch chủ, card đồ họa, vỏ máy và thiết bị ngoại vi…

Các thiết bị thuộc phân khúc này đều được định hướng thiết kế theo phong cách tối ưu hóa không gian, tinh giản hệ thống dây cáp nối và bổ sung các vật liệu mang tính phong cách sống nhằm đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của người dùng máy tính cấu hình mạnh.

Nhà sản xuất cũng trình diễn tầm nhìn phổ cập hóa công nghệ AI vào các tác vụ xử lý hằng ngày thông qua việc tối ưu hóa đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm, giải pháp như AI TOP, AI BOX và trợ lý ảo độc quyền GiMATE tích hợp trên các dòng máy tính xách tay chơi game được thiết kế nhằm đơn giản hóa quy trình phát triển AI cục bộ (local AI).