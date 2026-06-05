Điện Kremlin: Ông Putin đã được thông báo về bức thư của ông Zelenskiy

(VTC News) -

Ngày 5/6, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận: "Vâng, đêm qua chúng tôi đã chuyển bản viết của bức thư (cho ông Putin). Những gì truyền thông đưa ra đã được chuyển cho Tổng thống và ông ấy đã xem xét nó. Tổng thống được thông báo ngắn gọn".

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin có khả năng sẽ bình luận về bức thư trong phiên họp toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg. Ông Putin dự kiến có bài phát biểu tại đây vào chiều 5/6 (giờ địa phương).

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy công bố một phần nội dung bức thư ngỏ gửi ông Putin. Cụ thể, ông Zelenskiy đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thống nhất về việc chấm dứt xung đột và cảnh báo Kiev sẵn sàng chiến đấu theo cách khác nếu Nga không tự mình đi đến kết luận đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột này.

"Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc xung đột này thông qua cuộc đối thoại trực tiếp giữa chúng ta, tức là tôi và ngài. Tôi đề xuất một cuộc gặp mặt", bức thư có đoạn.

Ông Zelensky nhấn mạnh thêm: "Tôi đề nghị ấn định một ngày cụ thể cho cuộc họp như vậy. Ukraine sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian đàm phán".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ khả năng cuộc gặp diễn ra tại Moskva như phía Nga từng đề nghị. "Mọi người đều nghe thấy đại diện của ngài mỉm cười và nói rằng tôi có thể đến Moskva. Nhưng sau 26 năm, một lãnh đạo Ukraine không có gì để làm ở thủ đô của ngài cả, giống như việc một lãnh đạo Nga không có gì để làm tại Kiev", ông Zelensky cho hay.

Thời gian qua, Tổng thống Ukraine nhiều lần kêu gọi tổ chức cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Nga, cho rằng chỉ đối thoại trực tiếp mới giúp đạt thỏa thuận về lãnh thổ. Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi ông Zelensky trực tiếp gửi thông điệp cho ông Putin như vậy.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump - người thúc giục cả hai bên chấm dứt xung đột và từng tuyên bố có thể kết thúc cuộc chiến trong vòng một ngày sau khi nhậm chức cho biết cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky sẽ "tuyệt vời" và cũng thúc giục cả hai bên thỏa hiệp.

"Tôi nghĩ chúng tôi có liên quan rất nhiều đến chuyện đó. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu họ gặp nhau. Họ nên làm điều đó", ông Trump nói.