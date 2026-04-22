Công nghệ 22/4: Oppo Find X9 Ultra sở hữu camera như máy ảnh Hasselblad

Oppo Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu

Oppo giới thiệu Find X9 Ultra, mẫu smartphone cao cấp lấy cảm hứng thiết kế từ máy ảnh Hasselblad X2D.

Điểm nổi bật nhất là hệ thống năm camera sau, bao gồm cảm biến chính 200MP, telephoto 200MP 3x, góc siêu rộng 50MP, camera True Color chuyên biệt và đặc biệt là telephoto 50MP 10x quang học - lần đầu tiên xuất hiện trên điện thoại.

Oppo Find X9 Ultra với cụm camera Hasselblad nổi bật. (Nguồn: Oppo)

Thiết bị sử dụng cấu trúc thấu kính gập năm lần để đạt zoom quang học 10x trong cụm camera nhỏ gọn.

Ngoài ra, máy còn hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision HDR, 8K 30fps và nhiều chế độ màu chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm gần như máy ảnh thực thụ.

Oppo cũng bổ sung chế độ Hasselblad Master Mode nhằm giữ màu sắc tự nhiên, hạn chế xử lý quá mức.

Ngoài camera, Find X9 Ultra sở hữu màn hình AMOLED 6,82 inch 144Hz, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM tối đa 16GB, bộ nhớ 1TB và pin 7.050mAh với sạc nhanh 100W.

Máy sẽ được bán từ ngày 8/5 tại châu Âu và nhiều thị trường toàn cầu, giá khởi điểm 1.449 bảng Anh cho bản 12GB+512GB.

YouTube giảm thông báo từ kênh ít xem

YouTube vừa công bố thay đổi quan trọng trong cách gửi thông báo đẩy trên thiết bị di động. Theo đó, nền tảng sẽ tự động tắt thông báo từ những kênh mà người dùng không tương tác trong vòng một tháng gần đây.

Mục tiêu là giảm tình trạng quá tải thông báo, vốn khiến nhiều người chọn tắt toàn bộ thông báo của YouTube.

Động thái này được kỳ vọng giúp người dùng tập trung hơn vào nội dung họ thực sự quan tâm, đồng thời hạn chế việc bỏ lỡ video từ các kênh yêu thích.

YouTube tắt thông báo các kênh mà người dùng lâu không xem. (Nguồn: YouTube)

YouTube cho biết các kênh đăng tải không thường xuyên sẽ không bị ảnh hưởng, nhằm đảm bảo người xem vẫn nhận được thông báo cho những nội dung hiếm nhưng giá trị.

Tuy nhiên, chính sách mới cũng đặt ra câu hỏi về quyền lợi của nhà sáng tạo. Việc giảm bớt thông báo có thể khiến một số kênh khó tiếp cận khán giả hơn.

Dù vậy, thông báo vẫn sẽ xuất hiện trong mục "hộp thư" của ứng dụng, giúp người dùng chủ động kiểm tra khi cần.

Xbox giảm giá Game Pass Ultimate

Xbox vừa thông báo điều chỉnh giá dịch vụ Game Pass. Từ ngày 21/4, gói Game Pass Ultimate giảm từ 29,99 USD xuống còn 22,99 USD/tháng.

Trong khi đó, PC Game Pass cũng hạ giá từ 16,49 USD xuống 13,99 USD/tháng, giúp người chơi tiết kiệm hơn khi tiếp cận thư viện trò chơi phong phú.

Xbox Game Pass Ultimate với nhiều tựa game nổi bật. (Nguồn: Microsoft)

Tuy nhiên, một thay đổi đáng chú ý là các tựa game Call of Duty mới sẽ không còn xuất hiện trên Game Pass ngay khi ra mắt.

Thay vào đó, chúng sẽ được bổ sung vào mùa lễ cuối năm, tức khoảng một năm sau ngày phát hành. Những phiên bản Call of Duty hiện có vẫn tiếp tục nằm trong thư viện để người chơi trải nghiệm.

Xbox khẳng định người dùng Game Pass Ultimate vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi như chơi hàng trăm trò chơi trên console và PC, quyền truy cập Xbox Cloud Gaming, cùng các tựa game phát hành ngay ngày đầu. Đây là bước đi nhằm phản hồi ý kiến cộng đồng và tối ưu trải nghiệm cho đa dạng người chơi.