Top 10 mẫu xe máy điện giá dưới 30 triệu đồng đáng chú ý năm 2026

(VTC News) -

Với phân khúc giá dưới 30 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn nhiều mẫu xe đến từ những nhà phân phối khác nhau. Dưới đây là 10 mẫu xe máy điện giá dưới 30 triệu đồng đáng chú ý trên thị trường năm 2026.

1. YADEA iCute

Giá bán: 15.490.000 VNĐ

YADEA iCute nổi bật với thiết kế trẻ trung, nhỏ gọn cùng nhiều tùy chọn màu sắc thời trang. Xe sử dụng ắc quy Graphene và có thể di chuyển khoảng 60 km sau mỗi lần sạc.

YADEA iCute nổi bật với thiết kế trẻ trung, nhỏ gọn cùng nhiều tùy chọn màu sắc thời trang. (Ảnh minh họa)

Mẫu xe này phù hợp với học sinh, sinh viên và người dùng nữ nhờ trọng lượng nhẹ và khả năng vận hành linh hoạt trong phố.

2. YADEA Vekoo

Giá bán: 15.990.000 VNĐ

YADEA Vekoo là mẫu xe điện được thiết kế theo phong cách hiện đại với kích thước gọn gàng và nhiều công nghệ thông minh.

Vekoo có thể đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hàng ngày với chi phí vận hành thấp. (Ảnh minh họa)

Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Theo công bố của nhà sản xuất, Vekoo có thể đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hàng ngày với chi phí vận hành thấp.

3. YADEA Oris

Giá bán: 27.490.000 VNĐ

YADEA Oris là mẫu xe máy điện đô thị hướng đến nhóm khách hàng trẻ, kiểu dáng mang hơi hướng scooter châu Âu với các đường nét bo tròn kết hợp chi tiết hiện đại.

YADEA Oris là mẫu xe phù hợp khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại. (Ảnh minh họa)

Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR dung lượng 72V22Ah. Theo nhà sản xuất, YADEA Oris có thể di chuyển tối đa khoảng 90 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn, phù hợp nhu cầu đi học, đi làm hằng ngày trong đô thị.

4. Pega Aura S+

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Pega Aura S+ là mẫu xe máy điện phổ thông sở hữu thiết kế mang phong cách xe tay ga, hướng đến học sinh, sinh viên và người dùng trẻ.

Pega Aura S+ có thể đạt tốc độ 45 - 50 km/h và di chuyển tối đa khoảng 100 km sau mỗi lần sạc. (Ảnh minh họa)

Xe được trang bị động cơ điện công suất tối đa khoảng 1.200W, có thể đạt tốc độ 45 - 50 km/h và di chuyển tối đa khoảng 100 km sau mỗi lần sạc theo công bố của nhà sản xuất.

5. Honda ICON e:

Giá bán lẻ đề xuất từ 20.520.000 VNĐ (bao gồm 1 thân xe & 1 bộ sạc, chưa bao gồm pin) (VAT 8%)

Mẫu xe gắn máy điện ICON e: được định vị là xe máy điện đô thị cỡ nhỏ hướng đến học sinh, sinh viên và người dùng trẻ nhờ thiết kế gọn gàng cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Honda ICON e: có giá bán lẻ đề xuất từ 20.520.000 VNĐ. (Ảnh minh họa)

Honda ICON e: Sử dụng động cơ điện công suất khoảng 1,5 kW, cho tốc độ tối đa gần 50 km/giờ và quãng đường di chuyển khoảng 70 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố của nhà sản xuất.

6. Dat Bike ERA E2

Giá bán: 29.900.000 VNĐ

Theo công bố của nhà sản xuất, Dat Bike ERA E2 có thể di chuyển khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. ERA E2 được trang bị động cơ Side Motor công suất 5 kW, tốc độ tối đa khoảng 82 km/h và khả năng tăng tốc 0 - 40 km/h trong khoảng 3 giây. Xe phù hợp cả nhu cầu đi phố lẫn di chuyển quãng đường dài.

Dat Bike ERA E2 sở hữu quãng đường di chuyển công bố lên tới khoảng 200 km mỗi lần sạc. (Ảnh minh họa)

Xe sở hữu cốp dung tích 50 lít, thuộc nhóm lớn nhất trong phân khúc xe máy điện hiện nay. Không gian này đủ chứa hai mũ bảo hiểm hoặc nhiều vật dụng cá nhân.

7. VinFast Evo Lite

Giá kèm pin: 22.600.000 VNĐ.

Giá không kèm pin: 17.000.000 VNĐ (Đã bao gồm VAT, 01 bộ sạc).

VinFast Evo Lite là mẫu xe máy điện phù hợp với học sinh, sinh viên và người dùng có nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, hiện đại với nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung, phù hợp với cả nam và nữ.

VinFast Evo Lite có thể di chuyển quãng đường hơn 70 km sau mỗi lần sạc đầy. (Ảnh: VinFast)

Theo công bố của nhà sản xuất, Evo Lite có thể di chuyển quãng đường hơn 70 km sau mỗi lần sạc đầy tùy điều kiện sử dụng thực tế.

8. VinFast Feliz 2025

Giá bán: 27.900.000 VNĐ (Đã bao gồm VAT, 01 pin và 01 bộ sạc)

VinFast Feliz 2025 là mẫu xe máy điện thích hợp cho người dùng phổ thông với thiết kế tay ga hiện đại, cốp chứa đồ lớn và khả năng di chuyển quãng đường dài.

VinFast Feliz 2025 có thể di chuyển tối đa khoảng 262 km với cấu hình hai pin. (Ảnh: VinFast)

Theo công bố của VinFast, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 262 km với cấu hình hai pin.

9. VinFast Flazz

Giá bán: 16.900.000 VNĐ (Đã gồm VAT, 1 pin 1.2kWh, 1 bộ sạc)

VinFast Flazz là mẫu xe máy điện dưới 30 triệu phù hợp với học sinh, sinh viên và người dùng trẻ có nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, chiều cao yên thấp cùng nhiều lựa chọn màu sắc trẻ trung.

VinFast Flazz là mẫu xe máy điện dưới 30 triệu phù hợp với học sinh, sinh viên và người dùng trẻ. (Ảnh: VinFast)

Flazz được trang bị động cơ điện cho tốc độ tối đa dưới 50 km/h, phù hợp với nhóm người dùng chưa cần giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Xe sử dụng pin LFP có độ bền cao, hỗ trợ quãng đường di chuyển khoảng 75 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố của nhà sản xuất.

10. VinFast Evo Grand

Giá bán: 23.900.000 VNĐ (Đã bao gồm VAT, 1 pin và 1 bộ sạc)

VinFast Evo Grand là mẫu xe phù hợp với người dùng phổ thông, nổi bật với khả năng gắn hai pin tháo rời cho quãng đường di chuyển tối đa tới 262 km mỗi lần sạc, thời gian sạc đầy khoảng 6 – 6,5 giờ

VinFast Evo Grand nổi bật với khả năng gắn hai pin tháo rời cho quãng đường di chuyển tối đa tới 262 km mỗi lần sạc. (Ảnh: VinFast)

Dung tích cốp 35 lít, đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân. Evo Grand được xem là một trong những mẫu xe điện có quãng đường di chuyển dài nổi bật trong phân khúc dưới 30 triệu đồng.

Xe máy điện dưới 30 triệu đồng có đáng mua không?

So với xe máy xăng, xe điện có chi phí sạc điện thấp hơn đáng kể. Nếu nhu cầu chủ yếu là đi học, đi làm hoặc di chuyển hàng ngày trong đô thị, xe máy điện dưới 30 triệu đồng hiện là một trong những phân khúc hợp lý mà người dùng nên cân nhắc nhờ chi phí vận hành thấp, nhiều lựa chọn từ các thương hiệu lớn như VinFast, Honda, YADEA hay Dat Bike.

Nhưng nếu thường xuyên đi xa, cần tiếp nhiên liệu nhanh hoặc sống ở khu vực thiếu điều kiện sạc pin, người dùng vẫn nên ưu tiên chọn dòng xe máy xăng.

Lưu ý, giá xe trong bài là giá bán lẻ đề xuất trên website chính thức của các thương hiệu. Tuy nhiên, giá có thể sẽ thay đổi tùy theo thời điểm, tùy đại lý và các khu vực bán xe khác nhau.