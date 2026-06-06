Dự báo thời tiết 6/6: Bắc và Trung Bộ nhiều nơi nắng gay gắt, cao nhất trên 39°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 6/6/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 6/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Cùng ngày, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 6/6, Bắc và Trung Bộ trời nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 7/6, Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, cường độ gia tăng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 6-7/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C, độ ẩm trong không khí thấp, phổ biến 45-50%, làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng, ngột ngạt.

Từ 8/6, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ. Từ 9/6, nắng nóng ở Trung Bộ cũng thu hẹp dần phạm vi và có xu hướng giảm cường độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/6/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó vùng núi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng, trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.