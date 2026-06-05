Bao bì Ngọc Diệp: Tiên phong chiến lược 'xanh hóa' chuỗi cung ứng

(VTC News) -

Nhà máy bao bì carton hiện đại

Được thành lập từ năm 1998, Công ty Cổ phần Ngọc Diệp (Bao bì Ngọc Diệp) là đơn vị tiên phong định hình phân khúc sản xuất bao bì carton tại miền Bắc. Quyết định đầu tư xây dựng nhà máy trên diện tích hơn 40.000 m² tại Khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên) đã tạo tiền đề cho việc dịch chuyển sang mô hình công nghiệp hiện đại, tự động hóa hoàn toàn.

Đến nay, doanh nghiệp sở hữu một trong những nhà máy chế tạo bao bì có quy mô lớn nhất khu vực, đạt năng lực cung ứng hàng loạt đầy ấn tượng. Sức mạnh công nghệ được bảo chứng bởi hệ thống dây chuyền máy sóng tốc độ cao và công nghệ in cuộn Preprint tiên tiến theo tiêu chuẩn châu Âu.

Công nghệ này đảm bảo cấu trúc bao bì chịu lực tốt cùng chất lượng đồ họa sắc nét, đáp ứng khắt khe các yêu cầu của ngành Thực phẩm & Đồ uống, Điện tử và Thương mại điện tử.

Nhờ bệ phóng công nghệ, Bao bì Ngọc Diệp đã trở thành đối tác chiến lược của hàng loạt tập đoàn đa quốc gia và thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

Toàn cảnh dây chuyền máy sóng hiện đại bên trong nhà máy quy mô 40.000 m2 của Bao bì Ngọc Diệp tại Hưng Yên.

Hệ sinh thái đa ngành tích hợp

Sự vươn lên mạnh mẽ của Bao bì Ngọc Diệp gắn liền với năng lực quản trị xuất sắc của ban lãnh đạo. Trở thành thành viên cốt lõi thuộc Tập đoàn Ngọc Diệp, công ty đã hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị liên kết cùng các thương hiệu Nhôm Dinostar, Cửa Ngocdiepwindow và Nội thất Ngọc Diệp.

Sự tương hỗ chặt chẽ này tạo nên một hệ sinh thái khép kín từ vật liệu xây dựng đến giải pháp đóng gói toàn diện.

Không dừng lại ở thị trường miền Bắc, doanh nghiệp đã thực hiện chiến lược "Nam tiến" hiệu quả. Việc vận hành chi nhánh tại TP.HCM tạo ra đầu cầu logistics quan trọng, giúp đơn vị khai thác sâu rộng thị trường tiêu dùng sôi động tại các tỉnh thành phía Nam.

Bao bì Ngọc Diệp vinh dự là doanh nghiệp bao bì duy nhất 4 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam Chiến lược ESG và trách nhiệm cộng đồng.

Triết lý vận hành của công ty gắn liền với ba trụ cột ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Về môi trường, toàn bộ quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và ưu tiên nguồn nguyên liệu giấy đạt chứng nhận bảo vệ rừng quốc tế FSC.

Hệ thống xử lý nước thải khép kín cùng mực in gốc nước thân thiện giúp sản phẩm dễ dàng tự phân hủy sinh học, giảm thiểu tối đa "dấu chân carbon".

Về xã hội, đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn được đảm bảo môi trường làm việc an toàn và chế độ phúc lợi cao. Đặc biệt, Ngọc Diệp luôn đi đầu trong các hoạt động vì cộng đồng như ủng hộ Quỹ phòng chống dịch, Quỹ "Vì người nghèo" và cứu trợ đồng bào vùng lũ. Sự minh bạch trong quản trị còn được thể hiện qua danh hiệu "Đơn vị nộp thuế tiêu biểu".

Bao bì Ngọc Diệp luôn ghi dấu ấn bằng các hoạt động thiện nguyện, chung tay vì cộng đồng thiết thực trên khắp cả nước.

Với vị thế Thương hiệu Quốc gia cùng các giải thưởng uy tín như VNR500, FAST500, Bao bì Ngọc Diệp tự tin vươn tầm chinh phục các thị trường quốc tế, kiến tạo những giá trị bền vững vượt thời gian.