Giải đáp câu đố: Con gì luôn phải nói dối?

(VTC News) -

Điều khiến câu đố “Con gì luôn phải nói dối?” trở nên thú vị không nằm ở độ khó, mà ở cách mỗi người lựa chọn hướng suy luận ngay từ những giây đầu tiên. Chỉ với vài từ ngắn gọn, câu hỏi đã đủ khiến người nghe đưa ra hàng loạt giả thuyết khác nhau.

Nhiều người lập tức liên tưởng đến thế giới động vật. Họ cố nhớ xem có loài vật nào nổi tiếng vì sự ranh mãnh, xuất hiện nhiều trong truyện ngụ ngôn hay gắn với hình ảnh “lừa dối”.

Một số khác lại dựa vào kiến thức về tập tính của các loài vật để tìm đáp án, trong khi không ít người cho rằng đây chỉ là một câu hỏi mẹo và lời giải sẽ rất bất ngờ.

Con gì luôn phải nói dối? (Ảnh minh hoạ)

Thế nhưng, càng tập trung vào đặc điểm của các loài vật, người chơi lại càng dễ đi chệch hướng. Bởi điều quan trọng không nằm ở việc tìm một loài vật thông minh hay gian xảo nhất, mà ở chính cách đặt câu hỏi. Chỉ cần suy nghĩ theo lối mòn hoặc bỏ qua một chi tiết nhỏ, bạn sẽ rất khó tìm được lời giải.

Đó cũng là lý do câu đố này thường xuất hiện trong các cuộc trò chuyện hay trên mạng xã hội. Mỗi người đều có thể đưa ra một đáp án và lý lẽ riêng, tạo nên những màn tranh luận sôi nổi. Đến khi lời giải được bật mí, nhiều người mới nhận ra mình đã vô tình bỏ qua chi tiết quan trọng nhất của câu hỏi.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.