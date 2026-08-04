Thành phố đáng sống nhất thế giới thuộc nước nào?

B

Hà Nội - TP.HCM

Theo Time Out (một tạp chí và hệ thống truyền thông toàn cầu của Anh chuyên về du lịch, văn hóa, ẩm thực và giải trí đô thị, ra đời năm 1968 tại London, Anh), Hà Nội xếp ở vị trí thứ 25, TP.HCM xếp ở vị trí 38 trong top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026.

Người dân địa phương đánh giá Hà Nội rất tích cực trên mọi phương diện. Thành phố nhận được đánh giá khả năng chi trả cao, với 62% cư dân Hà Nội nói rằng ăn ngoài là rẻ và 80% cũng nói tương tự khi đi uống cà phê. 73% người dân địa phương ở Hà Nội giới thiệu thị trường ẩm thực, 67% đánh giá cao cuộc sống về đêm và 72% nói rằng việc kết bạn ở thành phố là điều dễ dàng.

TP.HCM đạt điểm xuất sắc về ẩm thực (với 75% người dân địa phương đánh giá cao) và cuộc sống về đêm (với 70% điểm tán thành). Chắc chắn đây là thành phố mang lại cảm giác dễ chịu, với người dân địa phương báo cáo mức độ hạnh phúc tổng thể là 75% và cùng tỷ lệ đó nói rằng việc kết bạn dễ dàng.