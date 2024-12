Bị đe dọa, người phụ nữ cầm cố sổ đỏ lấy 1,7 tỷ chuyển cho kẻ giả danh công an

(VTC News) -

Công an TP Đà Nẵng đang điều tra vụ một phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng và phát cảnh báo đến người dân về các cuộc gọi của kẻ lừa đảo mạo danh công an.

Theo cơ quan công an, trưa 4/12, bà B.T.M. (55 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nhận được thông báo bằng tin nhắn với nội dung sim điện thoại của bà sẽ bị khóa.

Chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì bà M. nhận được cuộc gọi, người đầu dây bên kia tự xưng là “Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Công an TP Đà Nẵng” thông báo số điện thoại của bà M. có liên quan đến việc làm ăn phi pháp.

Người gọi điện yêu cầu bà M. đưa sổ đỏ đi thế chấp rồi chuyển tiền vào tài khoản của “cơ quan chức năng” để chứng minh không vi phạm pháp luật.

Quá lo sợ, bà M. đến ngân hàng cầm sổ đỏ được 1,7 tỷ đồng rồi chuyển hết vào tài khoản người tự xưng công an cung cấp.

Lực lượng Công an Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời người dân chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Đến ngày 7/12, “cán bộ Hải” tiếp tục gọi điện yêu cầu chuyển thêm 300 triệu đồng nên bà M. phải vay mượn và chuyển số tiền trên cho đối tượng, bị chiếm đoạt.

Trước đó, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời một người dân chuyển tiền cho kẻ lừa đảo với hình thức tương tự.Cụ thể, lúc 16h ngày 5/12, Công an phường Mỹ An nhận tin báo của Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank (địa chỉ số 153 đường Ngũ Hành Sơn) với nội dung có một phụ nữ đến chi nhánh chuyển tiền cho người lạ nhưng có nhiều biểu hiện bất thường.

Công an phường Mỹ An khẩn trương cử lực lượng đến chi nhánh ngân hàng và xác định bà Mai Thị Huyền (52 tuổi, trú tổ 13, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đang làm thủ tục chuyển tiền cho một người lạ có Zalo mang tên Nguyễn Hữu Trung.

Bà Mai Thị Huyền cho biết, trước đó, người này liên hệ với bà, xưng là cán bộ thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng và cho biết bà Huyền liên quan đến tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu bà chuyển 230 triệu đồng để điều tra, nếu không sẽ bị bắt giam.

Sợ hãi, bà Huyền liền đến Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank để chuyển số tiền nói trên cho người này.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, cần báo cho cơ quan công an.