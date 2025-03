Nhận 300.000 USD, cựu Chủ tịch An Giang nghĩ là quà tặng, không phải tiền hối lộ

(VTC News) -

Ngày 25/3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch tỉnh An Giang và 43 bị cáo trong vụ khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.



Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khai số tiền 300.000 USD nhận từ Công ty Trung Hậu 68 đã được hoàn trả 48 ngày trước khi Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 bị bắt.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

“Ban đầu, bị cáo nghĩ rằng đây là quà tặng chứ không phải khoản “cảm ơn” hay hối lộ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, bị cáo quyết định trả lại số tiền này. Bị cáo khẳng định chưa từng gợi ý hay yêu cầu Lê Quang Bình đưa tiền để giải quyết công việc và không có động cơ vụ lợi cá nhân”, cựu Chủ tịch An Giang khai.

Ông Bình trần tình, với tư cách lãnh đạo tỉnh, bị cáo mong muốn đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng địa phương trong quá trình thực hiện dự án do Công ty Trung Hậu 68 triển khai.

Theo cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, các tuyến Quốc lộ 91 có mật độ giao thông dày đặc, với khoảng 30.000 ô tô lưu thông mỗi ngày. Đáng lo ngại, trên tuyến đường này có 20 trường học, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông cao, gây nhiều đau lòng.

Xuất phát từ thực tế đó, UBND tỉnh An Giang trình xin Trung ương phê duyệt dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên.

Trong vai trò Chủ tịch UBND tỉnh, bị cáo chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho nhà thầu trong việc cung cấp vật liệu nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

“Bị cáo không quen biết Lê Quang Bình và Công ty Trung Hậu 68 trước khi chỉ đạo thực hiện dự án. Bị cáo không có động cơ vụ lợi hay gợi ý Lê Quang Bình đưa tiền cảm ơn”, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trình bày trước toà.

Dù vậy, bị cáo nhận thức rõ những hệ lụy xã hội từ sai phạm. Mục tiêu của bị cáo là phát triển địa phương, nhưng trong quá trình thực hiện có những quyết định chưa đúng đắn.

Về hoạt động khai thác cát của Công ty Trung Hậu 68, bị cáo Nguyễn Thanh Bình khai rằng bản thân không nắm rõ các hoạt động cụ thể của doanh nghiệp này và cũng không biết công ty có khai thác vượt độ sâu cho phép hay không.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2020 - 2023, Công ty Trung Hậu nhiều lần gửi văn bản đề nghị UBND và Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) tỉnh An Giang phê duyệt cấp giấy phép thăm dò, khai thác, cũng như điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ cát thuộc xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân.

Công ty Trung Hậu đưa ra lý do cung cấp cát phục vụ các công trình trọng điểm của tỉnh.

Mặc dù biết Công ty Trung Hậu không đủ điều kiện để được cấp phép khai thác, nhưng vì động cơ vụ lợi các bị cáo Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh), Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí đã quyết định đưa mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân từ danh mục đấu giá quyền khai thác sang danh mục không đấu giá.

Nhóm bị cáo sau đó chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện để Công ty Trung Hậu được cấp và điều chỉnh giấy phép khai thác trái quy định pháp luật.

Cáo trạng cũng nêu rõ bị cáo Lê Quang Bình nhiều lần hối lộ: đưa 300.000 USD cho Nguyễn Thanh Bình (trong đó, bị cáo Bình trả lại 250.000 USD, tự nguyện nộp lại 50.000 USD khi làm việc với cơ quan điều tra) và đưa 550 triệu đồng cho Nguyễn Bảo Trung. Hai bị cáo Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Bảo Trung bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài hành vi sai phạm trong cấp phép, cáo trạng xác định Lê Quang Bình và đồng phạm lợi dụng danh nghĩa khai thác cát phục vụ công trình trọng điểm để tổ chức khai thác trái phép, thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng, gây thiệt hại tương đương cho ngân sách Nhà nước.