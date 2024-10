8 món ăn vặt không lành mạnh, đang tàn phá hệ tiêu hóa của bạn

(VTC News) -

Nhiều người cho rằng ăn vặt rất thú vị và dường như vô hại với chúng ta. Nó cung cấp năng lượng cho đến bữa ăn chính tiếp theo. Tuy nhiên, thực tế nhiều món ăn vặt có thể gây hại cho đường ruột.

Nhiều loại trong số những món ăn nhẹ chế biến sẵn này chứa lượng lớn đường tinh luyện, chất béo không lành mạnh và các chất phụ gia nhân tạo có thể phá vỡ hệ vi sinh vật đường ruột. Điều này có thể dẫn đến viêm nhiễm, các vấn đề về tiêu hóa và kém hấp thụ chất dinh dưỡng.

Dưới đây là 8 món ăn vặt gây hại cho đường ruột được các chuyên gia về dinh dưỡng của Mỹ là Trista Best (Công ty Balance One Supplements), Krutika Nanavati - người sáng lập ra chế độ ăn Candida, Lisa Richards và Jesse Feder (nhóm My Chron’s and Colitis Team) đã thống kê.

1. Bánh quy Goldfish

Bánh quy Goldfish là món ăn vặt phổ biến mà ai cũng từng ăn khi còn nhỏ, nhưng những miếng bánh mặn này có thể tàn phá sức khỏe đường ruột của bạn.

Theo chuyên gia Trista Best, sự thật ít người biết là bánh quy goldfish có thể gây ra tình trạng đầy hơi và chướng bụng. Chúng được làm từ carbohydrate tinh chế và một lượng lớn natri. Cả hai khiến cơ thể giữ nước đồng thời nuôi các vi khuẩn có hại trong đường ruột. Điều này dẫn đến các triệu chứng không mong muốn kể trên và rối loạn điều hòa glucose và insulin.

Bà giải thích thêm rằng lượng glucose và insulin tăng đột biến do bánh quy Goldfish gây ra có thể làm trầm trọng thêm vấn đề bằng cách kích hoạt cảm giác thèm ăn và ăn quá mức. Điều này sẽ khiến tình trạng đầy hơi và chướng bụng trở nên tồi tệ hơn.

2. Khoai tây chiên

Cách chế biến khoai tây chiên khiến chúng trở nên không tốt cho sức khỏe chúng ta. Chúng được chiên ngập dầu và gây hại cho đường ruột theo nhiều cách.

Chuyên gia Trista Best cho biết, khoai tây chiên thường được chế biến và chiên với natri hoặc hương liệu nhân tạo. Người tiêu dùng cũng có thể sử dụng các loại nước sốt nhiều chất béo hoặc pho mát ăn kèm với chúng. Điều này vô thức khiến chúng ta ăn quá nhiều mà không để ý đến số lượng.

3. Sữa chua có đường

Mặc dù sữa chua có thể mang lại một loạt lợi ích cho sức khỏe đường ruột của bạn, nhưng loại sữa chua thương mại nhiều đường là loại bạn nên tránh xa.

Một số loại sữa chua mua được sản xuất công nghiệp quá nhiều đường bổ sung, vượt quá lượng khuyến nghị hàng ngày. Lượng đường dư thừa thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có hại trong đường ruột, dẫn đến viêm nhiễm, đầy hơi và các vấn đề về tiêu hóa. Một số loại sữa chua chứa chất tạo ngọt nhân tạo, theo các nghiên cứu cho thấy có khả năng có thể phá vỡ cấu trúc của hệ vi sinh vật đường ruột và góp phần gây tăng cân.

Về sức khỏe đường ruột, chuyên gia Krutika Nanavati cho biết, nhiều loại sữa chua có hương vị không cung cấp đủ chất xơ, đây là chất vốn rất quan trọng để duy trì đường ruột khỏe mạnh và tạo cảm giác no. Lượng chất xơ không đủ có thể dẫn đến táo bón và tiêu thụ nhiều calo hơn mức cần thiết.

4. Thanh Granola

Đây là món ăn nhẹ khác tưởng chừng tốt cho sức khỏe nhưng thực chất lại chứa nhiều thành phần chế biến sẵn và lượng đường ẩn.

Chuyên gia Nanavati nói: "Thanh granola thường được quảng cáo là món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe. Thanh granola thường chứa các dạng đường cô đặc và trái cây sấy khô, gây quá tải đường và các vấn đề sức khỏe đường ruột liên quan. Nhiều thanh granola sử dụng ngũ cốc tinh chế thay vì ngũ cốc nguyên hạt, thiếu chất xơ và thúc đẩy lượng đường trong máu tăng đột biến, có khả năng dẫn đến tăng cân và tăng cảm giác đói.

5. Trái cây sấy khô

Khi nói đến đầy hơi và sức khỏe đường ruột, chuyên gia Nanavati lưu ý rằng "mặc dù trái cây sấy khô cung cấp vitamin và khoáng chất, nhưng nồng độ đường tự nhiên cao hơn so với trái cây tươi có thể phá vỡ sự cân bằng vi khuẩn đường ruột, gây đầy hơi. Một số loại trái cây sấy khô có thể chứa sunfua, là chất bảo quản có khả năng góp phần gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và các vấn đề về tiêu hóa ở những người nhạy cảm.

Chúng cũng có thể ảnh hưởng đến việc tăng cân. Bà cho biết thêm: "Mặc dù kích thước khẩu phần nhỏ, nhưng trái cây sấy khô chứa lượng calo cao đáng ngạc nhiên do quá trình khử nước. Tiêu thụ quá nhiều trái cây sấy khô có thể góp phần gây tăng cân".

6. Bánh ngọt

Chuyên gia Lisa Richards cảnh báo bạn không nên ăn các loại bánh nướng mua ở cửa hàng do thành phần có hại của chúng.

Việc thiếu chất xơ là vấn đề lớn khác. Theo chuyên gia Richards, một số loại bánh ngọt có thể cản trở tiêu hóa và phá vỡ sự cân bằng vi khuẩn đường ruột của bạn. Bà cảnh báo hệ vi sinh vật đường ruột mất cân bằng do chế độ ăn nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn có thể dẫn đến các vấn đề về đường tiêu hóa và tăng viêm nhiễm.

Sau đó là chất béo không lành mạnh, gây ra những rủi ro khác cho sức khỏe của bạn. Chuyên gia Richards cho biết thêm, chất béo chuyển hóa thường có trong bánh ngọt có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm nhiễm và ảnh hưởng tiêu cực đến tính toàn vẹn niêm mạc ruột. Nhìn chung, thường xuyên ăn bánh ngọt có thể phá vỡ sức khỏe đường ruột, thúc đẩy viêm nhiễm và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe khác nhau, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn cho cả sức khỏe đường ruột và sức khỏe tổng thể.

7. Bánh quy

Chuyên gia Feder cảnh báo rằng chúng ta cũng không nên tiêu thụ quá nhiều bánh quy có đường, vì chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro tương tự như bánh ngọt và các loại bánh nướng khác. Những món bánh ngọt ngon tuyệt vời này "thường chứa nhiều chất béo, đường và calo".

Không có gì ngạc nhiên khi bánh quy có thể dễ dàng khiến bạn vượt quá lượng calo khuyến nghị hàng ngày, điều này có thể góp phần làm trọng lượng tăng thêm vài cân. Chuyên gia Feder cho biết: "Lượng calo cao trong những sản phẩm này có thể dẫn đến tăng cân không mong muốn theo thời gian".

8. Ngũ cốc ăn sáng

Nhiều người trong chúng ta thích ăn sáng bằng ngũ cốc. Họ cho rằng chúng giòn, ngọt và hoàn hảo để thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt. Tuy nhiên, chuyên gia Nanavati cho rằng tất cả lượng đường trong ngũ cốc khiến nó trở thành lựa chọn tồi cho sức khỏe của bạn, đặc biệt nếu bạn muốn giữ cho đường ruột khỏe mạnh và vòng eo thon gọn. Thường xuyên ăn vặt bằng ngũ cốc có thể dẫn đến viêm nhiễm và các vấn đề khác.

Bà lưu ý, nhiều loại ngũ cốc ăn sáng dành cho trẻ em có hàm lượng đường cao và thiếu giá trị dinh dưỡng. Tiêu thụ những loại này thường xuyên có thể dẫn đến tăng cân và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Tuy nhiên, vẫn có một số loại ngũ cốc tốt cho sức khỏe; chúng ta cần đảm bảo kiểm tra nhãn dinh dưỡng và chọn loại ít đường khi mua chúng.