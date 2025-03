Nhận 450 triệu vào tài khoản, chàng trai báo công an tìm người chuyển nhầm

(VTC News) -

Công an xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp trao trả số tiền 450 triệu đồng cho anh Mai Chí Thành (sinh năm 2004, trú xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) sau khi anh này chuyển nhầm vào tài khoản của anh Trần Văn Quang (sinh năm 1996, trú thôn Phúc Sơn, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh).

Trước đó, lúc 14h00 ngày 07/03, Công an xã Kỳ Thượng nhận được trình báo từ anh Trần Văn Quang về việc nhận được 450 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân của anh này mở tại ngân hàng Techcombank.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Thượng phối hợp với ngân hàng để xác minh danh tính người chuyển tiền và xác định được chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Mai Chí Thành.

Anh Trần Văn Quang (ngoài cùng bên trái) trao trả số tiền 450 triệu đồng cho anh Mai Chí Thành với sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Kỳ Thượng. (Ảnh: CAHT)

Sáng 10/3, Công an xã Kỳ Thượng cùng anh Trần Văn Quang thực hiện trao trả toàn bộ số tiền cho anh Mai Chí Thành.

Nhận lại số tiền của mình, anh Thành bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Kỳ Thượng cũng như anh Quang giúp anh lấy lại được số tiền chuyển nhầm.

Hôm qua (9/3) Công an xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) tổ chức trao trả số tiền 100 triệu đồng cho chị Phạm Thị Yến (sinh năm 1974, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Số tiền này do chị Yến chuyển nhầm vào tài khoản của chị Hoàng Thị Kim Dung (sinh năm 1995, trú tổ dân phố Đồng Phú, thị trấn Kỳ Đồng).