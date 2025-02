Điều gì xảy ra với phụ nữ khi ăn táo hấp mỗi ngày?

(VTC News) -

Khi táo được hấp chín có thể giúp kích hoạt thêm một số thành phần dinh dưỡng trong nó. Theo trang Aboluowang, những người thường xuyên ăn táo hấp, đặc biệt là phụ nữ, sẽ có những thay đổi gì về sức khỏe dưới đây.

Táo là loại trái cây cực tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Aboluowang)

Táo hấp giúp bạn giảm táo bón

Khi táo được hấp chín, dưới tác dụng của nhiệt độ nó sẽ giải phóng ra nhiều chất xơ hòa tan và pectin trong nước hơn. Pectin đóng vai trò là chất kết dính tuyệt vời, giúp làm sạch độc tố trong đường ruột, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi và giảm số lượng vi khuẩn có hại.

Theo một số nghiên cứu, việc hấp thụ một lượng pectin vừa phải trong táo không chỉ có thể thúc đẩy nhu động ruột mà còn tăng cường chức năng của hệ miễn dịch, đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại virus và vi khuẩn. Trên thực tế, sức khỏe đường ruột có ảnh hưởng rất lớn đến hệ miễn dịch.

Giảm lượng đường trong máu

Những người do tính chất công việc phải ngồi lâu, chế độ ăn uống không điều độ, cân nặng tăng dần sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường. Khi đó, bạn có thể thêm món táo hấp vào bữa sáng hàng ngày để hỗ trợ quá trình kiểm soát đường huyết.

Trong táo chứa chất xơ - tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường. Một quả táo chứa khoảng 25 gram carbohydrate nhưng lại có đến 4.4 gram trong đó là chất xơ. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng chất xơ có công dụng kiểm soát đường huyết rất tốt. Đây là một trong những yếu tố giúp bạn chống chọi lại căn bệnh tiểu đường tuýp 2.

Giảm nếp nhăn trên da

Nhiều người cho rằng tác dụng chống oxy hóa của táo chỉ giúp giảm khó chịu đường ruột hoặc kiểm soát cân nặng, nhưng trên thực tế, táo hấp cũng giúp cải thiện đáng kể sức khỏe làn da.

Phụ nữ sau 45 tuổi thường gặp các vấn đề về da như khô ráp, xỉn màu, nếp nhăn. Nếu bạn kiên trì ăn táo hấp, sau một thời gian, tình trạng da của bạn sẽ có những cải thiện rõ rệt. Da không chỉ trở nên mịn màng và sáng bóng hơn mà các nếp nhăn cũng giảm đi.

Táo chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và polyphenol, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào da do gốc tự do gây ra, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giảm sự hình thành nếp nhăn. Vitamin C còn giúp kích thích sản xuất collagen, protein quan trọng giữ cho da săn chắc và đàn hồi.

Khi hấp táo, bạn hãy chọn những loại ít đường như táo xanh hay táo đỏ bình thường. Những loại táo này chứa ít đường tự nhiên hơn, hàm lượng chất xơ và axit trái cây vẫn cao sau khi hấp, có lợi cho việc cải thiện đường tiêu hóa, điều hòa lượng đường trong máu và thúc đẩy sức khỏe làn da.