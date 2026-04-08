5 việc phụ nữ trên 50 nên làm mỗi ngày trước 9h sáng

Để duy trì sức khỏe và sự năng động sau tuổi 50, việc xây dựng lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng, vận động đều đặn và quản lý căng thẳng đóng vai trò quan trọng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Frances Largeman-Roth, tuổi tác không phải là rào cản nếu mỗi người biết chăm sóc cơ thể đúng cách. Bà nhấn mạnh, bên cạnh việc duy trì thể lực, cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe não bộ và xương khi bước vào giai đoạn này.

Bắt đầu với các động tác giãn cơ nhẹ nhàng

Giãn cơ nhẹ nhàng giúp cơ thể dẻo dai hơn mỗi sáng (Ảnh: Shutterstock)

Giãn cơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ linh hoạt và hỗ trợ hệ cơ xương, đặc biệt khi tuổi tác tăng lên. Theo các chuyên gia, việc không vận động thường xuyên có thể khiến cơ thể dần mất đi sự dẻo dai.

Tùy theo thể trạng, mỗi người có thể lựa chọn bài tập giãn cơ phù hợp. Duy trì thói quen này đều đặn có thể giúp cải thiện khả năng vận động, giữ thăng bằng và giảm nguy cơ té ngã.

Chỉ cần dành vài phút mỗi sáng để giãn cơ nhẹ nhàng, bạn đã có thể giúp cơ thể khởi động tốt hơn cho ngày mới.

Uống đủ nước

Sau một giấc ngủ dài, phụ nữ nên bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước để bù nước cho cơ thể và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Sau đó, bạn có thể thưởng thức một tách cà phê buổi sáng.

Cà phê giúp cơ thể tỉnh táo, tập trung và tốt cho não. Nghiên cứu cho thấy caffeine có thể giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức, giảm nguy cơ mắc Alzheimer và Parkinson. Đồng thời, những người lớn tuổi uống cà phê đều đặn cũng ít gặp các vấn đề về thể chất, hạn chế vận động và mất cơ so với người không uống.

Tắm nắng buổi sáng

Ánh nắng buổi sáng tốt cho xương và tâm trạng (Ảnh: Shutterstock)

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời giúp cơ thể sản xuất vitamin D, điều chỉnh nhịp sinh học và cải thiện tâm trạng. Thức dậy sớm và đi dạo ngoài trời cũng là cách thư giãn cơ thể và tận hưởng không gian thiên nhiên.

Dành thời gian cho vận động

Khi bước sang tuổi 50, cơ thể trải qua giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, đi kèm nhiều thay đổi về hormone. Hoạt động thể chất đều đặn là cách hiệu quả để duy trì cân nặng hợp lý và hỗ trợ sức khỏe xương trong giai đoạn này. Để không bị công việc hay căng thẳng đời sống cản trở, hãy cố gắng tập luyện vào buổi sáng.

Dù là đi dạo, tham gia lớp tập trực tuyến hay đến phòng Pilates, việc tập thể dục với cường độ vừa phải ít nhất ba lần mỗi tuần đều rất quan trọng. Hoạt động này giúp giữ tim mạch khỏe mạnh, cơ bắp và xương chắc, đồng thời duy trì sự cân bằng cơ thể.

Ăn một bữa sáng cân bằng

Các chuyên gia dinh dưỡng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của một bữa sáng cân bằng, đặc biệt khi cơ thể lớn tuổi. Bữa sáng giàu protein và rau quả giúp bạn no lâu, cung cấp chất xơ cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Đây cũng là cơ hội để bổ sung những dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như canxi, vitamin D và protein, giúp duy trì sức khỏe lâu dài. Dù buổi sáng bận rộn, hãy cố gắng dành thời gian thưởng thức bữa sáng, ăn chậm để tận hưởng từng miếng ăn.