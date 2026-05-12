Thẩm mỹ ‘chui’ lộng hành, làm chết người: Trách nhiệm thuộc về ai?

Tại hội thảo Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành y khoa, ngày 12/5, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TP.HCM cho biết, hiện nay, thẩm mỹ "chui", bác sĩ "chui" hoạt động rất lộng hành. Trong khi đó, việc chế tài cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Điển hình như việc cơ quan chức năng có thể chế tài nhân sự hoạt động thẩm mỹ trái phép nhưng không thể chế tài cơ sở vật chất. Điều này dẫn đến việc, một số cơ sở thẩm mỹ vừa bị rút giấy phép vĩnh viễn xong lại “mọc” lên một cơ sở thẩm mỹ mới ngay trên địa điểm cũ.

“Vấn đề vi phạm nhiều lắm, các cơ sở thẩm mỹ “lờn” rồi. Cơ sở thẩm mỹ không phép thì phải rút giấy phép vĩnh viễn, đằng này lại có những cơ sở thẩm mỹ không phép nhưng chỉ bị rút giấy phép vài năm. Điều này rất vô lý, đã không phép thì phải rút giấy phép vĩnh viễn", PGS Nguyễn Thanh Vân nói.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TP.HCM chia sẻ tại Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành y khoa do Báo Tiền Phong tổ chức.

Theo ông Vân, vấn đề bác sĩ hành nghề trái phép cũng rất nhức nhối. Nhiều người không có kiến thức y khoa vẫn can thiệp thẩm mỹ cho bệnh nhân. Việc này cần xử lý hình sự vì coi rẻ sức khỏe, tính mạng của người khác. Tình trạng này đang diễn ra "nhan nhản” ở khắp nơi.

Cũng theo ông Vân, thu nhập từ ngành thẩm mỹ rất cao, trong khi việc xử phạt lại “không thấm vào đâu”. Do đó, nhiều người vẫn bất chấp để làm trái quy định. Chính vì vậy, cơ quan chức năng phải tăng tính răn đe và xử lý hình sự các đối tượng cố tình làm sai, gây hậu quả cho người dân.

“Nhiều người coi rẻ mạng sống người khác lắm, không có kiến thức nhưng vẫn lên mạng livestream dạy người khác làm thẩm mỹ”, ông Vân chia sẻ.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Vân cho rằng, hiện nay còn có tình trạng nhiều bác sĩ có chứng chỉ hành nghề nhưng lại làm quá phạm vi cho phép. Cơ quan chức năng cũng cần xử phạt thật nặng.

"Tại sao mổ trong bệnh viện thẩm mỹ mà bệnh nhân tai biến, tử vong. Điều này cho thấy, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề nhưng làm quá phạm vi cho phép, không đủ chuyên môn, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân”, ông Vân nói.

Theo ông Vân, nhiều bác sĩ được cấp phép gây tê ở phòng khám cũng nhận các ca thẩm mỹ ngực, bụng… về làm, trong khi chuyên môn về các lĩnh vực này không có.

Bên cạnh đó, nhiều bệnh viện thẩm mỹ còn sử dụng cơ sở vật chất cho bác sĩ không đủ chuyên môn thuê lại để hành nghề, thậm chí một số bác sĩ sử dụng bằng giả hành nghề đã bị phát hiện.

“Bệnh viện thẩm mỹ liên tục mở ra, vì sao bệnh nhân tử vong?. Bởi vì người thực hiện các mổ là những người không có chuyên môn, họ đi thuê phòng mổ để mổ. Do đó, Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ - người cho thuê cơ sở vật chất, phòng mổ là người phải chịu trách nhiệm cho những rủi ro xảy đến với bệnh nhân", PGS Nguyễn Thanh Vân nhấn mạnh.

Luật sư Vi Thị Phường, Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Hiếu - Đoàn Luật sư TP Đồng Nai nhận định, khi đi làm phẫu thuật thẩm mỹ mà gặp biến chứng, người dân cần hết sức bình tĩnh, dừng ngay các thủ thuật làm đẹp gây biến chứng. Sau đó, phải tìm đến các cơ sở làm đẹp có chuyên môn để xử lý các biến chứng.

Tiếp đó, khách hàng cần thu thập chứng từ, hoá đơn, thông tin quảng cáo, tin nhắn của cơ sở làm đẹp gây biến chứng rồi trực tiếp đến làm việc với cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ gây biến chứng.

Dựa trên các hoá đơn, chứng từ, khách hàng yêu cầu cơ sở phẫu thuật tiến hành chi trả tiền để giải quyết hậu quả. Nếu họ từ chối thì khách hàng cần tìm sự hỗ trợ từ luật sư, công ty luật để kiện ra toà hoặc tố giác đến cơ quan công an.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, với số ca biến chứng từ 25.000-35.000 trường hợp. Biến chứng xuất hiện nhiều ở các thủ thuật xâm lấn và tại các cơ sở hoạt động “chui”, không phép. Các biến chứng thường gặp gồm nhiễm trùng, tụ máu, sẹo xấu, biến dạng chức năng, tắc mạch, hoại tử, mù mắt do filler, thuyên tắc phổi, tổn thương nội tạng thậm chí tử vong. Trong đó, biến chứng vùng mũi chiếm tỷ lệ cao nhất với 42,6%, tiếp theo là vùng mặt (20%) và ngực (18%)... Đáng lo ngại, xu hướng “phi y khoa hóa” thẩm mỹ đang diễn ra khi nhiều spa, cơ sở làm đẹp không phép thực hiện tiêm filler, nâng mũi, nâng ngực hoặc các thủ thuật xâm lấn như một dịch vụ làm đẹp thông thường.