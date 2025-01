4 cách đơn giản chống huỷ hoại lá gan do rượu bia những ngày Tết

(VTC News) -

Tết Nguyên đán là dịp mọi người có thể sum họp, gặp gỡ sau thời gian làm việc bận rộn. Trong văn hóa của người Việt, trên những bàn ăn, bữa tiệc trong dịp lễ Tết hầu như không thể thiếu ly bia, chén rượu. Tuy nhiên, nếu chúng ta lạm dụng rượu bia sẽ dẫn dễ dẫn tới nhiều hệ luỵ đáng tiếc. Thường xuyên uống rượu bia sẽ gây ra những áp lực cho lá gan.

Say rượu là tình trạng ngộ độc do gan làm việc quá mức nhưng không thể loại bỏ chất độc chuyển hoá từ rượu. Mức độ say rượu sẽ khác nhau phụ thuộc vào lượng rượu uống vào.

Hạn chế rượu bia là cách tốt nhất giảm tác hại do rượu bia gây ra. (Ảnh minh hoạ)

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, để tránh những tác hại lên lá gan khi uống rượu bia say cần phải lưu ý những điểm sau:

Khi uống rượu nên uống nhiều nước

Theo vị chuyên gia dinh dưỡng loại nước tốt cho người say rượu là nước lọc, sữa, nước cơm, nước cháo loãng, nước mật ong, nước canh.

Ngoài ra, các loại nước trái cây như nước dừa tươi, nước mía, trà gừng tác dụng bổ sung nước và điện giải, vừa có tác dụng giải rượu, giảm buồn nôn và phòng tránh hạ đường huyết.

Ăn các món ăn loãng, nhiều nước, dễ tiêu

TS.BS Sơn cho hay, ngoài việc bổ sung nước người say nên ăn những món ăn dễ tiêu như cháo, súp, sữa, phở. Các món ăn có tinh bột này giúp bổ sung tinh bột để tránh hạ đường huyết. Nhiều trường hợp say rượu đi ngủ gia đình không để ý tới hạ đường huyết dẫn tới hôn mê nguy kịch cho tính mạng.

Ngoài ra, việc bổ sung năng lượng cho cơ thể còn giúp làm dịu cơn nôn nao trong dạ dày do uống nhiều rượu. Cung cấp thêm năng lượng giúp cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái tỉnh táo.

Ngủ để chống mệt mỏi

Theo TS.BS Sơn sau khi đã ăn uống thì người sau nên đi nghỉ để giảm mệt mỏi. Do các triệu chứng nôn nao say rượu có xu hướng giảm bớt trong vòng 8 đến 24 giờ. Thời gian và nghỉ ngơi có thể là liều thuốc tốt nhất vượt qua cơn say. Trong thời gian này, gia đình cũng cần thường khuyên kiểm tra và giữ ấm cho người say để tránh hạ nhiệt độ cơ thể.

Uống thuốc kháng axit

Rượu gây ra những tác hại lớn cho dạ dày. Do đó, để bảo vệ dạ dày bác sĩ Sơn khuyên nên uống các loại thuốc kháng axit để giúp ổn định dạ dày của bạn.

Sử dụng thuốc giải rượu

Theo bác sĩ Sơn các loại thuốc giải rượu có tác dụng hạn chế sự hình thành các acetaldehyde và đào thải chúng ra khỏi cơ thể, giúp giải rượu. Tuy nhiên, nếu dùng thuốc giải rượu thường xuyên hay quá liều thì lại gây ra phản ứng ngược, dẫn tới tăng các men gan (AST, ALT, gamma-GT), làm giảm đi các chất có chức năng bảo vệ gan.

Vui xuân tránh tác hại của rượu nên hạn chế uống rượu. Đây là cách tốt nhất giúp bạn tránh mọi tác hại nên lá gan, bác sĩ Sơn nói.