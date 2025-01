Chuyên gia hướng dẫn cách giải rượu bia ngày Tết

(VTC News) -

Tết là dịp mọi người dễ tiêu thụ nhiều thực phẩm có lượng đạm, chất béo cao, các loại rượu, bia… Dưới đây là những thức uống được bác sĩ đề xuất, giúp giải rượu và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Nước gừng tươi

Báo Thanh Niên dẫn lời bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, gừng có tác dụng kích thích tuần hoàn máu, giảm đau đầu và buồn nôn, đồng thời hỗ trợ loại bỏ cồn nhanh chóng. Gừng chứa gingerol, hợp chất chống viêm và hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm tình trạng đầy bụng và buồn nôn sau khi uống rượu.

Cách pha nước gừng tươi giải rượu:

Nguyên liệu: 3-4 lát gừng tươi, 1 muỗng cà phê mật ong, 250 ml nước ấm.

Đun sôi gừng trong nước khoảng 5 phút, sau đó rót ra cốc và thêm mật ong vào, khuấy đều. Uống khi còn ấm để phát huy hiệu quả tốt nhất.

Uống 1-2 cốc nước gừng tươi cách nhau khoảng 1 giờ để giảm các triệu chứng khó chịu.

Uống nước gừng tươi hay ăn cháo trắng có tác dụng giải rượu rất tốt

Ăn bánh mì, cháo trắng

Báo VnExpress dẫn lời TS.BS Trương Hồng Sơn,Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết cho biết, bánh mì chứa lượng lớn carbon có tác dụng như một bộ lọc trong cơ thể, giúp hấp thụ hết chất cồn, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng say rượu. Bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt còn chứa rất nhiều vitamin B1 - giúp hạn chế triệu chứng nôn nao.

Không chỉ bánh mì, cháo trắng cũng là món ăn dễ chế biến, dễ ăn và dễ hấp thụ rất phù hợp với người bị say rượu. Thêm nữa, trong gạo cũng chứa carbon, có khả năng hấp thu cồn trong rượu.

Nước chanh, nước cam

Chanh và cam chứa hàm lượng vitamin C cao giúp giảm cơn say và làm cơ thể tỉnh táo trở lại. Ngoài ra, khi say rượu thường kéo theo khát nước nên uống nước chanh, nước cam giúp giải cơn khát hiệu quả.

Nước lọc

Uống nước lọc là cách đơn giản và hiệu quả nhất để giải rượu, bia. Cồn trong rượu, bia làm giảm lượng nước trong cơ thể, việc uống nước lọc giúp pha loãng nồng độ cồn trong máu, thúc đẩy quá trình đào thải chất độc qua nước tiểu và bù nước.

Trên đây là những cách giải rượu bia ngày Tết đơn giản và hiệu quả. Nếu gia đình có người uống quá chén trong dịp Tết bạn có thể áp dụng ngay những cách này nhé.