15 tấn bì lợn, xúc xích, thực phẩm đông lạnh bị thu giữ sau 1 tháng kiểm tra

Trong một tháng cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng cả nước phát hiện gần 5.750 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 22,4 tỷ đồng và chuyển 17 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Thông tin được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) công bố ngày 29/5, dựa trên báo cáo của 5 đoàn kiểm tra liên ngành trung ương và 34 tỉnh, thành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026.

Từ ngày 15/4 đến 15/5, cả nước thành lập 3.392 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở giết mổ và vận chuyển thực phẩm.

Trong tổng số hơn 62.000 cơ sở được kiểm tra, có 5.749 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó, 3.687 cơ sở bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 22,4 tỷ đồng.

Hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy.

Ngoài xử phạt tiền, lực lượng chức năng đình chỉ hoạt động 29 cơ sở, tước giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 7 cơ sở và chuyển hồ sơ 17 vụ việc sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý.

Khoảng 15 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc bị tịch thu, chủ yếu là da bì lợn, xúc xích, bánh kẹo và thực phẩm đông lạnh. Đồng thời, 110 cơ sở buộc tiêu hủy hàng vi phạm với tổng giá trị hơn 3,35 tỷ đồng.

Các sản phẩm bị tiêu hủy gồm chân gà, mực đông lạnh, bánh kẹo, mì ăn liền, cơm cháy, si rô, khoai tây chiên và nhiều loại thực phẩm hết hạn hoặc không đảm bảo chất lượng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, các vi phạm phổ biến tập trung ở điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ chế biến không đạt chuẩn. Nhiều cơ sở còn vi phạm quy định về quảng cáo và kinh doanh sản phẩm kém chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trong 1.821 mẫu thực phẩm được xét nghiệm tại phòng thí nghiệm có 25 mẫu không đạt tiêu chuẩn, chiếm 1,37%. Với xét nghiệm nhanh, tỷ lệ mẫu không đạt là 7,6%, tương đương 1.330 mẫu trên tổng số 17.419 mẫu được kiểm tra.

Nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học và cơ sở thức ăn đường phố, đồng thời phối hợp giữa ngành y tế, công thương, nông nghiệp và công an để xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng thừa nhận việc quản lý an toàn thực phẩm tại tuyến cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ hoạt động không cố định, thường xuyên thay đổi địa điểm nên khó kiểm tra và xử lý.

Trong đợt cao điểm vừa qua, vẫn có hơn 2.000 cơ sở vi phạm chỉ bị nhắc nhở, chưa xử phạt hành chính.

Cục An toàn thực phẩm cũng cảnh báo tình trạng buôn lậu, sản xuất thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai quy định trên mạng xã hội vẫn khó kiểm soát, gây nhiều bức xúc.

Thời gian tới, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục siết kiểm soát thực phẩm nhập lậu, thực phẩm kinh doanh trên môi trường mạng, đồng thời tăng cường nhân lực, kinh phí và trang thiết bị cho tuyến cơ sở nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn thực phẩm.