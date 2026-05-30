100 triệu đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Đô la Mỹ (mã giao dịch quốc tế USD) là một trong những ngoại tệ được giao dịch nhiều tại Việt Nam. Khi quy đổi sang tiền Việt Nam (VND), giá trị của USD sẽ thay đổi theo tỷ giá do ngân hàng hoặc thị trường niêm yết.

Theo tỷ giá USD/VND ngày 30/5/2026 tại Vietcombank:

1 USD = 26.085 VND (mua tiền mặt) = 26.115 VND (mua chuyển khoản) = 26.395 VND (bán)

Áp dụng tỷ giá ngoại tệ trên, 100.000.000 USD = 2.608.500.000.000 VND (mua tiền mặt) = 2.611.500.000.000 VND (mua chuyển khoản) = 2.639.500.000.000 VND (bán)

Theo tỷ giá USD/VND ngày 30/5/2026 tại Sacombank:

1 USD = 26.155 VND (mua tiền mặt) = 26.155 VND (mua chuyển khoản) = 26.395 VND (bán tiền mặt) = 26.395 VND (bán chuyển khoản)

Áp dụng tỷ giá trên, 100.000.000 USD = 2.615.500.000.000 VND (mua tiền mặt) = 2.615.500.000.000 VND (mua chuyển khoản) = 2.639.500.000.000 VND (bán tiền mặt) = 2.639.500.000.000 VND (bán chuyển khoản)

Khi quy đổi sang tiền Việt Nam, giá trị của USD sẽ thay đổi theo tỷ giá do ngân hàng niêm yết.

Như vậy, tùy theo giá bán hoặc mua tại các ngân hàng, 100 triệu đô la Mỹ tương đương khoảng hơn 2.600 tỷ đồng.

Lưu ý, trên đây chỉ là con số tham khảo, mức giá cụ thể có thể thay đổi khi thực hiện giao dịch thực tế tại ngân hàng. Mỗi ngân hàng niêm yết tỷ giá USD/VND khác nhau.

Bảng tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng cập nhật ngày 30/5/2026

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 26.085 26.115 26.395 - BIDV 26.125 26.125 26.395 - VietinBank 25.945 25.945 26.395 - Agribank 26.115 26.135 26.395 - Sacombank 26.155 26.155 26.395 26.395 TPBank 26.053 26.115 26.395 26.395 MSB 26.110 26.110 26.395 26.395 VPBank - 26.137 - 26.395 HSBC 26.170 26.170 26.394 26.394

Những điều cần lưu ý khi đổi đô la Mỹ sang tiền Việt

Để việc đổi USD sang tiền Việt diễn ra thuận lợi và tối ưu giá trị nhận được, khách hàng nên lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

- Theo dõi biến động tỷ giá thường xuyên: Tỷ giá USD có thể thay đổi theo từng ngày, thậm chí từng thời điểm. Việc cập nhật thông tin tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính uy tín sẽ giúp khách hàng lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp.

- Ưu tiên địa điểm giao dịch hợp pháp: Khi có nhu cầu đổi USD, đặc biệt với số tiền lớn, nên thực hiện tại ngân hàng hoặc các điểm thu đổi ngoại tệ được cấp phép để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định pháp luật.

- Tìm hiểu trước các loại phí: Ngoài tỷ giá niêm yết, một số giao dịch có thể phát sinh thêm chi phí dịch vụ hoặc các khoản phí liên quan. Vì vậy, khách hàng nên hỏi rõ các điều kiện và mức phí trước khi thực hiện giao dịch để chủ động về chi phí.