Khái quát về đồng Nhân dân tệ

Nhân dân tệ là đơn vị tiền tệ chính thức của Trung Quốc, có tên quốc tế Renminbi (RMB). Đồng tiền này do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành và lưu hành từ ngày 1/12/1948. Trên thị trường tài chính quốc tế, Nhân dân tệ thường được ký hiệu là CNY, trong khi ký hiệu RMB vẫn phổ biến trong các giao dịch thương mại.

Hiện Trung Quốc lưu hành cả tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy có nhiều mệnh giá khác nhau như 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ và 100 tệ. Bên cạnh đó, tiền xu được phát hành với các mệnh giá nhỏ gồm 1 hào, 2 hào và 5 hào nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán hàng ngày của người dân.

Nhân dân tệ là đơn vị tiền tệ chính thức của Trung Quốc. (Ảnh: Rthk.hk)

1 vạn tệ bằng bao nhiêu tiền Việt?

1 vạn tệ = 10.000 Nhân dân tệ (CNY)

Theo tỷ giá ngoại tệ niêm yết ngày 24/5/2026 tại Vietcombank:

1 CNY = 3.799,07 VND (mua tiền mặt) = 3.817,24 VND (mua chuyển khoản) = 3.939,47 VND (bán)

Áp dụng theo tỷ giá trên:

1 vạn tệ (10.000 CNY) = 37.990.700 VND (mua tiền mặt) = 38.172.400 VND (mua chuyển khoản) = 39.394.700 VND (bán)

Như vậy, 1 vạn tệ quy ra tiền Việt là khoảng hơn 37 triệu đến hơn 39 triệu đồng, phụ thuộc vào giao dịch mua hoặc bán, hình thức giao dịch cũng như đơn vị đổi tiền.

Bảng tỷ giá Nhân Dân Tệ/VND tại các ngân hàng cập nhật sáng 24/5/2026

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 3.799,07 3.817,24 3.939,47 - BIDV - 3.806 3.951 - VietinBank - 3.799 3.949 - MB - 3.838,73 3.949,62 3.949,62 ACB - 3.841 - 3.928 HDBank - 3.852 - 3.916 LPBank - 3.724 - 4.175 MSB 3.778 3.793 3.981 3.976 OCB - 3.728 - 4.029 Sacombank 3.818 3.843 3.978,6 3.928,6 SHB - 3.835 3.935 - TPBank - 3.814 - 3.948 VPBank - 3.859 - 3.900

Lưu ý, tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng thay đổi liên tục trong ngày dựa trên biến động của thị trường quốc tế, vì vậy, để biết 1 Nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng để nhận báo giá chính xác.