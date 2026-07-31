Yên Nhật (ký hiệu ¥, mã tiền tệ JPY) là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản, đồng thời là một trong những đồng tiền được giao dịch phổ biến trên thị trường tài chính quốc tế.
Đồng Yên chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 27/6/1871. Đồng Yên Nhật Bản đang được lưu hành dưới hai dạng gồm tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy hiện có các mệnh giá 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên. Trong khi đó, tiền xu gồm 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên, phục vụ các giao dịch có giá trị nhỏ trong đời sống hằng ngày.
1 Yên Nhật hôm nay 31/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Cập nhật lúc 11h30 ngày 31/7/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại Vietcombank ở mức 157,96 VND/JPY (mua tiền mặt), 159,55 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 168,86 VND/JPY (bán).
Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 31/7/2026:
1 JPY = 157,96 VND (mua tiền mặt)
1 JPY = 159,55 VND (mua chuyển khoản)
1 JPY = 168,86 VND (bán)
Cùng thời điểm, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại BIDV giao dịch ở mức 159,14 VND/JPY (mua tiền mặt), 159,43 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 169,04 VND/JPY (bán).
Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại BIDV ngày 31/7/2026:
1 JPY = 159,14 VND (mua tiền mặt)
1 JPY = 159,43 VND (mua chuyển khoản)
1 JPY = 169,04 VND (bán)
Lưu ý, tỷ giá Yên Nhật có thể thay đổi do mỗi ngân hàng niêm yết một mức giá khác nhau và ở từng thời điểm khác nhau.
Bảng tỷ giá JPY/VND hôm nay
Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng trong nước, tính đến 12h00 ngày 31/7/2026. (Đơn vị: VND)
Ngân hàng
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán tiền mặt
Bán chuyển khoản
Vietcombank
157,96
159,55
168,86
-
BIDV
159,14
159,43
169,04
-
SHB
158,73
159,73
168,23
-
Agribank
159,63
160,27
168,23
-
HDBank
160,54
160,84
166,94
166,94
ACB
160,01
160,81
167,51
167,51
HSBC
159,65
167,02
160,47
167,02
VPBank
158,82
159,82
168,06
167,56
LPBank
158,73
160,73
170,88
168,88
MSB
159,49
159,49
168,17
168,17
MB
157,36
157,70
168,40
168,40
Nam Á Bank
157,93
160,93
166,25
-
Techcombank
156,82
160,97
169,27
167,13
TPBank
157,81
159,60
169,25
168,81
Sacombank
159,91
160,41
170,92
167,42
PVcomBank
157,91
159,5
168,91
-
Bắc Á Bank
-
161,00
-
166,5
Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.
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