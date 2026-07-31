(VTC News) -

Yên Nhật (ký hiệu ¥, mã tiền tệ JPY) là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản, đồng thời là một trong những đồng tiền được giao dịch phổ biến trên thị trường tài chính quốc tế.

Đồng Yên chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 27/6/1871. Đồng Yên Nhật Bản đang được lưu hành dưới hai dạng gồm tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy hiện có các mệnh giá 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên. Trong khi đó, tiền xu gồm 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên, phục vụ các giao dịch có giá trị nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Đồng Yên Nhật lưu hành dưới dạng tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Depositphotos)

1 Yên Nhật hôm nay 31/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Cập nhật lúc 11h30 ngày 31/7/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại Vietcombank ở mức 157,96 VND/JPY (mua tiền mặt), 159,55 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 168,86 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 31/7/2026:

1 JPY = 157,96 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 159,55 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 168,86 VND (bán)

Cùng thời điểm, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại BIDV giao dịch ở mức 159,14 VND/JPY (mua tiền mặt), 159,43 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 169,04 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại BIDV ngày 31/7/2026:

1 JPY = 159,14 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 159,43 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 169,04 VND (bán)

Lưu ý, tỷ giá Yên Nhật có thể thay đổi do mỗi ngân hàng niêm yết một mức giá khác nhau và ở từng thời điểm khác nhau.

Bảng tỷ giá JPY/VND hôm nay

Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng trong nước, tính đến 12h00 ngày 31/7/2026. (Đơn vị: VND)

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 157,96 159,55 168,86 - BIDV 159,14 159,43 169,04 - SHB 158,73 159,73 168,23 - Agribank 159,63 160,27 168,23 - HDBank 160,54 160,84 166,94 166,94 ACB 160,01 160,81 167,51 167,51 HSBC 159,65 167,02 160,47 167,02 VPBank 158,82 159,82 168,06 167,56 LPBank 158,73 160,73 170,88 168,88 MSB 159,49 159,49 168,17 168,17 MB 157,36 157,70 168,40 168,40 Nam Á Bank 157,93 160,93 166,25 - Techcombank 156,82 160,97 169,27 167,13 TPBank 157,81 159,60 169,25 168,81 Sacombank 159,91 160,41 170,92 167,42 PVcomBank 157,91 159,5 168,91 - Bắc Á Bank - 161,00 - 166,5

Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.