1 Yên Nhật hôm nay 16/7/2026 đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam?

(VTC News) -

Đồng Yên (ký hiệu: ¥, mã tiền tệ quốc tế: JPY) là đồng tiền chính thức được sử dụng tại Nhật Bản. Đây cũng là một trong những đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối toàn cầu.

Đồng Yên được Chính phủ Nhật Bản đưa vào lưu hành từ ngày 27/6/1871 trong khuôn khổ cải cách hệ thống tiền tệ. Hiện nay, đồng Yên Nhật được phát hành dưới hai dạng gồm tiền giấy và tiền xu.

Tiền giấy có 4 mệnh giá là 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên; trong khi tiền xu gồm các mệnh giá 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên.

Đồng Yên Nhật. (Ảnh: Indian Today)

1 Yên Nhật hôm nay 16/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Tại thời điểm trưa 16/7/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại Vietcombank ở mức 156,37 VND/JPY (mua tiền mặt), 157,95 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 167,16 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 16/7/2026:

1 JPY = 156,37 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 157,95 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 167,16 VND (bán)

Tại thời điểm trưa 16/7/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại BIDV ở mức 157,58 VND/JPY (mua tiền mặt), 157,86 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 167,38 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại BIDV ngày 16/7/2026:

1 JPY = 157,58 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 157,86 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 167,38 VND (bán)

Lưu ý, tỷ giá Yên Nhật có thể thay đổi do mỗi ngân hàng niêm yết một mức giá khác nhau và từng thời điểm khác nhau.

Bảng tỷ giá JPY/VND hôm nay

Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng trong nước, cập nhật đến 11h00 ngày 16/7/2026.

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 156,37 157,95 167,16 - BIDV 157,58 157,86 167,38 - SHB 157,02 158,02 166,52 - Agribank 157,94 158,57 166,89 - HDBank 159,11 159,41 165,44 165,44 ACB 158,63 159,42 166,06 166,06 HSBC 157,95 158,76 165,23 165,23 LPBank 157,06 159,06 169,19 167,19 VPBank 157,38 158,38 166,64 166,14 MSB 157,85 157,85 166,15 166,15 MB 157,02 158,02 167,02 167,02 Nam Á Bank 156,48 159,48 164,74 - Techcombank 155,28 159,44 167,7 165,56 TPBank 156,29 158 167,72 167,11 Sacombank 158,45 158,95 169,5 166 PVcomBank 158,56 159,36 166,1 - Bắc Á Bank - 160,00 164,5 -

Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá JPY/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày. Khách hàng nên cập nhật tỷ giá trước thời điểm giao dịch.