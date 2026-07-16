1 Yên Nhật hôm nay 16/7/2026 đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam?

Đồng Yên (ký hiệu: ¥, mã tiền tệ quốc tế: JPY) là đồng tiền chính thức được sử dụng tại Nhật Bản. Đây cũng là một trong những đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối toàn cầu.
Đồng Yên được Chính phủ Nhật Bản đưa vào lưu hành từ ngày 27/6/1871 trong khuôn khổ cải cách hệ thống tiền tệ. Hiện nay, đồng Yên Nhật được phát hành dưới hai dạng gồm tiền giấy và tiền xu.
Tiền giấy có 4 mệnh giá là 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên; trong khi tiền xu gồm các mệnh giá 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên.
1 Yên Nhật hôm nay 16/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Tại thời điểm trưa 16/7/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại Vietcombank ở mức 156,37 VND/JPY (mua tiền mặt), 157,95 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 167,16 VND/JPY (bán).
Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 16/7/2026:
1 JPY = 156,37 VND (mua tiền mặt)
1 JPY = 157,95 VND (mua chuyển khoản)
1 JPY = 167,16 VND (bán)
Tại thời điểm trưa 16/7/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại BIDV ở mức 157,58 VND/JPY (mua tiền mặt), 157,86 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 167,38 VND/JPY (bán).
Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại BIDV ngày 16/7/2026:
1 JPY = 157,58 VND (mua tiền mặt)
1 JPY = 157,86 VND (mua chuyển khoản)
1 JPY = 167,38 VND (bán)
Lưu ý, tỷ giá Yên Nhật có thể thay đổi do mỗi ngân hàng niêm yết một mức giá khác nhau và từng thời điểm khác nhau.
Bảng tỷ giá JPY/VND hôm nay
Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng trong nước, cập nhật đến 11h00 ngày 16/7/2026.
Ngân hàng
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán tiền mặt
Bán chuyển khoản
Vietcombank
156,37
157,95
167,16
-
BIDV
157,58
157,86
167,38
-
SHB
157,02
158,02
166,52
-
Agribank
157,94
158,57
166,89
-
HDBank
159,11
159,41
165,44
165,44
ACB
158,63
159,42
166,06
166,06
HSBC
157,95
158,76
165,23
165,23
LPBank
157,06
159,06
169,19
167,19
VPBank
157,38
158,38
166,64
166,14
MSB
157,85
157,85
166,15
166,15
MB
157,02
158,02
167,02
167,02
Nam Á Bank
156,48
159,48
164,74
-
Techcombank
155,28
159,44
167,7
165,56
TPBank
156,29
158
167,72
167,11
Sacombank
158,45
158,95
169,5
166
PVcomBank
158,56
159,36
166,1
-
Bắc Á Bank
-
160,00
164,5
-
Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá JPY/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày. Khách hàng nên cập nhật tỷ giá trước thời điểm giao dịch.
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