Xiaomi mở rộng dải sản phẩm AIoT tại Việt Nam với đồng hồ và tai nghe mới

Ngày 5/5, Xiaomi giới thiệu ba thiết bị mới thuộc hệ sinh thái AIoT (trí tuệ nhân tạo kết hợp Internet vạn vật) tại Việt Nam, gồm đồng hồ thông minh REDMI Watch 6, tai nghe chụp tai REDMI Headphones Neo và tai nghe không dây REDMI Buds 8, trong bối cảnh hãng tiếp tục mở rộng danh mục ngoài smartphone.

Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết việc ra mắt dải sản phẩm mới nhằm hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị cá nhân, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt trong học tập, làm việc và giải trí.

“Các thiết bị không chỉ phục vụ từng nhu cầu riêng lẻ mà còn hướng tới khả năng kết nối liền mạch, giúp người dùng tối ưu trải nghiệm hằng ngày”, ông Chen nói.

Trên thị trường, xu hướng phát triển hệ sinh thái AIoT đang được nhiều hãng công nghệ theo đuổi, khi người dùng ngày càng quan tâm đến khả năng kết nối giữa các thiết bị cá nhân như điện thoại, đồng hồ thông minh và tai nghe.

Trong ba sản phẩm mới, REDMI Watch 6 là thiết bị đeo tập trung vào theo dõi sức khỏe với màn hình AMOLED 2,07 inch, độ sáng tối đa 2.000 nit. Thiết kế viền mỏng, khung hợp kim nhôm, trọng lượng khoảng 31 g giúp thiết bị phù hợp đeo cả ngày.

Đồng hồ hỗ trợ theo dõi các chỉ số như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, giấc ngủ và mức độ căng thẳng, cùng hơn 150 chế độ thể thao. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước 5ATM và có thể hoạt động khoảng 12 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường.

Ở nhóm âm thanh, REDMI Headphones Neo là tai nghe chụp tai sử dụng driver 40 mm với màng titanium, hỗ trợ chống ồn chủ động mức tối đa 42 dB.

Thiết kế hướng đến người dùng trẻ với kiểu dáng gọn, đệm tai công thái học và thời lượng pin lên đến 72 giờ khi tắt chống ồn.

Sản phẩm tích hợp ba micro cùng thuật toán AI nhằm cải thiện chất lượng đàm thoại và hỗ trợ kết nối nhanh với nhiều thiết bị.

Trong khi đó, REDMI Buds 8 là tai nghe không dây dạng in-ear, trang bị driver 11 mm và công nghệ khử ồn chủ động lên đến 50 dB.

Thiết bị hỗ trợ nhiều chế độ nghe tùy chỉnh theo môi trường, tích hợp hệ thống micro giảm ồn khi gọi và có thể hoạt động khoảng 11 giờ cho mỗi lần sạc, nâng tổng thời gian sử dụng lên đến 44 giờ khi đi kèm hộp sạc.

Theo Xiaomi, các thiết bị được thiết kế để hoạt động trong cùng một hệ sinh thái, cho phép kết nối nhanh và chia sẻ trải nghiệm giữa nhiều thiết bị khác nhau. Đây được xem là hướng đi nhằm gia tăng giá trị sử dụng, thay vì cạnh tranh đơn thuần về cấu hình hoặc giá bán.

Tại Việt Nam, REDMI Watch 6 được mở bán từ đầu tháng 5 với giá hơn 3 triệu đồng, trong khi REDMI Headphones Neo và REDMI Buds 8 dự kiến lên kệ trong các tháng tiếp theo, với mức giá từ khoảng 1,5 triệu đồng. Một số chương trình ưu đãi được triển khai trong giai đoạn đầu nhằm thu hút người dùng.

Việc Xiaomi mở rộng danh mục AIoT diễn ra trong bối cảnh thị trường thiết bị đeo và phụ kiện thông minh tăng trưởng, đặc biệt ở phân khúc phổ thông và tầm trung, nơi cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa các thương hiệu công nghệ.