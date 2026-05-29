Chủ tịch Hà Nội: Ưu tiên phát triển quỹ nhà ở cho thuê giá phù hợp với công nhân

Chiều 29/5, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị "Chủ tịch UBND thành phố gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026".

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về tăng trưởng kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng sống đô thị. Thành phố xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với chăm lo đời sống Nhân dân, không đánh đổi an sinh xã hội, môi trường sống và quyền lợi chính đáng của người lao động lấy tăng trưởng đơn thuần.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số, kỹ năng ứng dụng công nghệ mới cho người lao động để thích ứng quá trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa; đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Về cải cách thủ tục hành chính, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong giải quyết các thủ tục về bảo hiểm xã hội, y tế, lao động, việc làm theo hướng giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với vấn đề nhà ở công nhân, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội sẽ triển khai nghiêm túc chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. Thành phố định hướng chuyển mạnh từ phát triển nhà ở để bán sang phát triển cân bằng giữa nhà ở bán, nhà ở thuê và thuê mua; ưu tiên phát triển quỹ nhà ở cho thuê giá phù hợp dành cho công nhân, lao động trẻ và lao động ngoại tỉnh.

Trả lời kiến nghị của công nhân lao động về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong quy hoạch Thủ đô, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND.

Trong định hướng phát triển nhà ở, thành phố ưu tiên quy hoạch, xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bố trí tại các vị trí thuận lợi kết nối với hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là mạng lưới đường sắt đô thị nhằm phục vụ người thu nhập thấp và công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, việc bố trí quỹ đất xây dựng các thiết chế công đoàn, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân đã được thành phố xác định rõ trong các quy hoạch phân khu khu công nghiệp, chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Hà Nội đã quy hoạch 19 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung với tổng diện tích khoảng 995ha. Đồng thời, UBND thành phố cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 200ha; trong đó khoảng 30 dự án đang được triển khai xây dựng, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2026.

Để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ngày 25/5, UBND thành phố tiếp tục ban hành Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu gắn với 9 trục động lực phát triển của Thủ đô. Trong đó, nhà ở xã hội dự kiến chiếm khoảng 20% tổng diện tích sàn nhà ở; nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ khoảng 40-50%; nhà ở thương mại khoảng 30-40%. Thành phố cũng định hướng tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê, cho thuê mua nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của người dân và công nhân lao động.

Hà Nội đang triển khai 2 dự án khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn gồm Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh với diện tích khoảng 468ha và Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh với diện tích gần 737ha.

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, tính đến nay, toàn thành phố đang triển khai khoảng 92 dự án phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 1.405ha, đa dạng các loại hình nhà ở bán, cho thuê và thuê mua, từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân lao động, sinh viên và người thu nhập thấp trên địa bàn Thủ đô.