Cố đô Huế rợp bóng cờ hoa đón mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Nữ nghệ sỹ Lưu Hồng Mai, diễn viên đóng vợ Tưởng Môn Thần trong "Thủy hử" và có nhiều đóng góp trong đào tạo nhạc kịch ở Trung Quốc, qua đời ở tuổi 61 vì bạo bệnh.
Trung Quốc tung ra chính sách đầy tham vọng biến mỗi robot hình người thành một thực thể có "căn cước" riêng biệt giúp theo dõi sát sao mọi hoạt động của cỗ máy.
Khám xét nơi ở của Lê Đức Thịnh ở phường Sa Pa (Lào Cai), lực lượng công an thu giữ 65,03 gam heroin, 2 khẩu súng và một số hung khí.
BTC cuộc thi "Giọng hát trẻ toàn quốc 2026" cho biết, vòng sơ khảo yêu cầu thí sinh hát mộc hoàn toàn, tìm kiếm những tài năng có chất giọng và cảm xúc tự nhiên.
Từ “There’s no one at all”, “Making my way” đến “Come my way”, Sơn Tùng M-TP liên tục gây chú ý với loạt MV tiếng Anh triệu view cùng tham vọng quốc tế.
Công an TP.HCM đang truy tìm Nguyễn Hồng Vũ (tức “Đen”), người liên quan vụ cưỡng ép tiểu thương thuê bốc xếp, thu tiền “bảo kê” xảy ra nhiều năm tại chợ Bình Tây.
Tập đoàn Becamex và A*STAR Singapore ký MOU thành lập Trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam, đặt trong hệ sinh thái Đô thị KHCN Bắc TP.HCM.
Việt Nam và Singapore nhất trí thúc đẩy hợp tác công nghệ, kinh tế số, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững và kết nối sâu rộng hơn giữa hai nền kinh tế.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đến vùng có dịch Ebola tại châu Phi khi WHO cảnh báo nguy cơ lây lan xuyên biên giới của chủng Bundibugyo.
Kỳ thi đánh giá năng lực HSA năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận thủ khoa đạt 133/150 điểm, cao hơn năm ngoái 3 điểm.
