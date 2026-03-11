Khám phá Xiaomi HyperOS 3 trên Xiaomi 17: Mượt mà, thông minh và đầy đột phá

(VTC News) -

Xiaomi HyperOS 3 là gì?

Xiaomi HyperOS 3 là phiên bản nâng cấp lớn của hệ điều hành do Xiaomi phát triển, tập trung vào ba trụ cột chính: Trải nghiệm mượt mà (Low-level Refactoring), Kết nối thông minh (Cross-device Connectivity) và Trí tuệ nhân tạo (Proactive Intelligence).

Khác với các phiên bản trước, HyperOS 3 được tích hợp sâu AI vào nhân hệ thống, giúp máy hiểu thói quen người dùng, tối ưu hóa tài nguyên phần cứng và kéo dài tuổi thọ pin. Đặc biệt, khả năng kết nối liền mạch giữa điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ và các thiết bị gia dụng trong hệ sinh thái Xiaomi được nâng lên một tầm cao mới.

Các dòng điện thoại Xiaomi 17 được trang bị HyperOS 3

Tất cả các phiên bản trong series mới này đều được cài đặt sẵn HyperOS 3 ngay từ khi xuất xưởng, đảm bảo hiệu suất tối đa:

Xiaomi 17 5G 12GB/256GB: Phiên bản tiêu chuẩn, cân bằng giữa hiệu năng và giá thành.

Xiaomi 17 5G 12GB/512GB: Không gian lưu trữ rộng rãi hơn cho người dùng năng động.

Xiaomi 17 Ultra 5G 16GB/512GB: "Quái vật" nhiếp ảnh với cấu hình cực khủng.

Xiaomi 17 Ultra 5G 16GB/1TB: Lựa chọn tối thượng cho nhu cầu lưu trữ video 8K và hình ảnh chất lượng cao.

Xiaomi 17 Ultra Limited Leica 5G 16GB/1TB: Phiên bản giới hạn với thiết kế độc bản và bộ phụ kiện chuyên nghiệp.

Những nâng cấp đáng chú ý của HyperOS 3 trên Xiaomi 17

- Giao diện tùy biến AI: Màn hình khóa và các biểu tượng được cá nhân hóa sâu sắc dựa trên sở thích của bạn.

- Hiệu năng ổn định: Công nghệ HyperPower giúp giảm giật lag và duy trì khung hình ổn định khi chơi game nặng trên dòng điện thoại Xiaomi 17.

- Bảo mật nâng cao: Hệ thống quản lý quyền riêng tư minh bạch và bảo mật sinh trắc học nhanh nhạy hơn.

- Hỗ trợ nhiếp ảnh Leica: HyperOS 3 tối ưu hóa quy trình xử lý hình ảnh, giúp camera 200MP trên bản Ultra xử lý ảnh RAW nhanh hơn 30%.

"Đại tiệc" Hotsale tại Thế Giới Di Động (TGDĐ)

Để chào đón siêu phẩm, Thế Giới Di Động mang đến chương trình ưu đãi "khủng" nhất năm cho khách hàng mua điện thoại Xiaomi:

Giảm ngay đến 8 triệu đồng trực tiếp vào giá bán (tùy phiên bản).

Trả chậm 0%: Thủ tục đơn giản, trả góp linh hoạt không lo lãi suất.

Đặc quyền 1 đổi 1 trong 2 năm: Chính sách bảo hành đột phá (chỉ áp dụng đối với khách hàng mua Xiaomi 17 Ultra).

2 năm bảo hành tiêu chuẩn: An tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm.

6 tháng bảo hành đối với màn hình: Bảo vệ bộ phận giá trị nhất trước các rủi ro hư hỏng.

Bảo hành tại nhà: Dịch vụ tận tâm tại 6 thành phố lớn, tiết kiệm thời gian cho bạn.

Thu cũ đổi mới (Trade-in): Trợ giá cực tốt, giảm thêm đến 5 triệu đồng.

Ưu đãi "độc bản" cho 100 khách hàng đầu tiên

Riêng với phiên bản Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, 100 khách hàng đầu tiên đặt mua sẽ nhận được tổng giá trị ưu đãi lên đến 25 triệu đồng cùng Bộ Kit Camera chuyên nghiệp chính hãng Leica.

Xiaomi HyperOS 3 chính là "linh hồn" giúp dòng điện thoại Xiaomi 17 trở nên khác biệt và thông minh hơn bao giờ hết. Với những cải tiến vượt trội về cả phần mềm lẫn phần cứng, cùng chương trình khuyến mãi Hotsale hấp dẫn tại Thế Giới Di Động, đây chắc chắn là thời điểm không thể tốt hơn để bạn lên đời siêu phẩm này.

Hãy đến ngay TGDĐ gần nhất để trải nghiệm và đặt mua ngay hôm nay!