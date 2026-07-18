Xe đầu kéo lao qua đèn đỏ như chốn không người, tài xế bị phạt 20 triệu đồng

(VTC News) -

Clip xe đầu kéo vượt đèn đỏ được người dân cung cấp qua ứng dụng VNeTraffic.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử lý một trường hợp điều khiển xe đầu kéo vượt đèn đỏ sau khi tiếp nhận phản ánh vi phạm giao thông do người dân cung cấp qua ứng dụng VNeTraffic.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh trên ứng dụng VNeTraffic, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã giao Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, ngày 16/7, Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời ông V.V.T. (SN 1985, trú xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. xác nhận là người điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 18H-062.xx lưu thông qua khu vực ngã tư giao giữa Tỉnh lộ 489C và đường đi phà Sa Cao, xã Xuân Trường vào khoảng 15h48 ngày 12/7.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định tài xế đã thực hiện hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ). Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi này theo quy định tại điểm b, khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt từ 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, vào ngày 13/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã xử lý một trường hợp tài xế xe đầu kéo vượt đèn đỏ sau khi người dân gửi video phản ánh đến Fanpage Cục CSGT.

Theo nội dung video lan truyền trên mạng xã hội, chiếc xe đầu kéo bất chấp trời mưa, mặt đường trơn trượt vẫn lao qua nút giao khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương xác minh, xử lý theo quy định. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế Đ.T.Q. (SN 1992, trú phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 89A-905.xx kéo theo rơ-moóc 89RM-013.xx là người thực hiện hành vi vi phạm.

Cơ quan công an đã lập biên bản đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ) theo điểm b, khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt từ 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, việc tiếp nhận, xác minh thông tin do người dân cung cấp qua ứng dụng VNeTraffic đã góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, đặc biệt đối với các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT cũng khuyến khích người dân tiếp tục sử dụng ứng dụng VNeTraffic để phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, giúp cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.