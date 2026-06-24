Xe đầu kéo đánh võng trên đường, tài xế bị phạt đến 50 triệu đồng

(VTC News) -

Xe đầu kéo "đánh võng" trên đường Bắc Ninh

Ngày 24/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính với một tài xế xe đầu kéo về hành vi lái xe đánh võng trên đường bộ, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 23/6, Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc xác minh, làm rõ clip phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Xe đầu kéo "đánh võng" trên đường bị người dân ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 nhanh chóng vào cuộc tra cứu, xác minh phương tiện và người điều khiển.

Đến ngày 24/6, anh Đ.V.D. (sinh năm 1986, thường trú tại thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, tài xế D. thừa nhận là người lái ô tô đầu kéo mang BKS 98H-048.XX kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 98RM-036.XX và có hành vi "đánh võng" trên đường đúng như nội dung người dân phản ánh.

Căn cứ vào mức độ vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.V.D.

Theo quy định tại khoản 12 Điều 6 Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, với hành vi lái xe đánh võng trên đường bộ, tài xế D. sẽ bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng. Đồng thời, tài xế này cũng sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Mọi hành vi lạng lách, đánh võng, đe dọa an toàn của người đi đường đều sẽ bị nghiêm trị.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các trường hợp vi phạm có thể chủ động ghi nhận hình ảnh, video để cung cấp cho cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý.