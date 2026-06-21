  • logo
Xuất bản ngày 21/06/2026 11:45 PM
Cập nhật lúc 12:14 AM ngày 22/06/2026

Ô tô khách găm chặt vào xe đầu kéo, 9 người bị thương

(VTC News) -

Ô tô khách giường nằm lao vào xe đầu kéo chở khung sắt trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng khiến phần đầu xe biến dạng, 9 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 21/6, tại Km557+200 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 99H-067.xx chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực gần nút giao Kỳ Trung, xe này va chạm với xe đầu kéo BKS 29E-422.xx đang chở nhiều khung sắt cỡ lớn.

Cú tông mạnh khiến đầu xe khách găm chặt vào khung sắt trên xe đầu kéo. (Ảnh: HTM)

Cú tông mạnh khiến đầu xe khách găm chặt vào khung sắt trên xe đầu kéo. (Ảnh: HTM)

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, găm chặt vào khung sắt phía sau xe đầu kéo. Nhiều hành khách bị thương, một số người mắc kẹt trong xe khách.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn làm 9 người bị thương.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

THU HÀ
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá vàng hôm nay 20/6: Tiếp tục đi xuống, dự báo trong tuần tới vẫn giảm
Giá vàng hôm nay 20/6: Tiếp tục đi xuống, dự báo trong tuần tới vẫn giảm
Dự báo thời tiết 20/6: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng, có nơi trên 37°C
Dự báo thời tiết 20/6: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng, có nơi trên 37°C
Giá xăng dầu hôm nay 20/6: Tăng nhẹ, ghi nhận 1 tuần giảm mạnh
Giá xăng dầu hôm nay 20/6: Tăng nhẹ, ghi nhận 1 tuần giảm mạnh
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm