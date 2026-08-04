Vụ 'Khánh Sky' náo loạn nhà 'Vua Quạt': Hồ Văn Khoa xin lỗi, hứa ra trình diện

(VTC News) -

Video: Hồ Văn Khoa xin lỗi cộng đồng mạng và hứa ra trình diện cơ quan công an.

Sáng 4/8, Hồ Văn Khoa (sinh năm 1992, quê Hà Nội, hiện trú tại tỉnh Bắc Ninh) đăng tải video trên trang Facebook cá nhân, lên tiếng về việc đi cùng Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp (Vua Quạt) để livestream chửi bới, đe dọa.

Trong video, Khoa gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng, đồng thời cho rằng bản thân không mong muốn xảy ra sự việc vừa qua.

Theo lời Khoa, khoảng nửa tháng gần đây, Khánh Sky đến ở và sinh hoạt cùng mình. Sau một buổi sinh nhật, Khánh nhờ Khoa chở đến gặp một người để tuyển dụng. Trên đường đi, Khánh bất ngờ đề nghị ghé nhà Vua Quạt với lý do trước đó đã đặt cọc mua quạt.

Khoa cho biết khi đến nơi, chứng kiến Khánh Sky có những phát ngôn thiếu chuẩn mực nên bản thân không muốn liên quan đến những sự việc như vậy.

Người này cũng cho biết đã nhận được 3 giấy triệu tập của cơ quan công an và sẽ có mặt vào lúc 15h cùng ngày (4/8) để làm việc theo yêu cầu. Đồng thời, Khoa cũng khẳng định giữa mình và ông Trần Đình Tiệp không có mâu thuẫn cá nhân.

Hồ Văn Khoa với 3 giấy triệu tập và hứa sẽ ra trình diện trong ngày (4/8)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa nhằm phục vụ công tác xác minh, giải quyết nguồn tin về vụ việc có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo xác minh ban đầu, ngày 29/7, Hồ Văn Khoa đi cùng Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Khánh Sky được cho là đã sử dụng lời lẽ chửi bới, đe dọa và phát trực tiếp toàn bộ sự việc trên mạng xã hội. Sau đó, gia đình ông Tiệp đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Thông tin ban đầu cho thấy vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Bùi Xuân Huấn (Huấn “Hoa Hồng”) và ông Trần Đình Tiệp liên quan đến hoạt động từ thiện.

Theo đó, trong một buổi livestream, Huấn “Hoa Hồng” tuyên bố sẽ ủng hộ số tiền gấp ba lần bất kỳ khoản đóng góp nào mà người khác chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Sau phát ngôn này, ông Trần Đình Tiệp công khai chứng từ chuyển 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Lai Châu. Sau đó, đơn vị tiếp nhận xác nhận doanh nghiệp của gia đình ông Tiệp đã ủng hộ tổng cộng 1,1 tỷ đồng. Sự việc khiến nhiều người trên mạng xã hội chờ Huấn thực hiện cam kết đóng góp khoảng 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Huấn “Hoa Hồng” sau đó cho biết sẽ không thực hiện tuyên bố trước đó với lý do không muốn hoạt động từ thiện bị biến thành một hình thức “cá cược”.