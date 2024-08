Vì sao xe màu sáng đỗ dưới trời nắng lại mát hơn xe màu tối?

(VTC News) -

Trong một thử nghiệm nhỏ được thực hiện bởi kênh Youtube MikesCarInfo, một camera tầm nhiệt FLIR đã được sử dụng để đo nhiệt độ của những chiếc Toyota Highlander với các màu khác nhau khi đỗ dưới nắng nóng tại một bãi xe.

Nhiệt độ của vỏ chiếc xe màu đen lên tới 159 độ F (tương đương 70,5 độ C). Trong khi đó, chiếc Highlander với màu trắng chỉ đạt nhiệt độ 113℉ trong cùng một điều kiện (tương đương 45 ℃).

Như vậy ở cùng một điều kiện dưới nắng, chọn xe màu sáng xe màu trắng có vỏ mát hơn tới hơn 25 độ. Điều này đương nhiên cũng sẽ dẫn tới nội thất bên trong xe mát hơn vào những ngày hè - cho dù cabin còn được ngăn cách với vỏ bởi các lớp cách âm và cách nhiệt.

Xe màu đen thường hấp thụ nhiệt cao hơn những màu khác. (Ảnh minh họa).

Ngoài 2 màu hấp thụ nhiều và ít nhiệt nhất này, MikesCarInfo còn thử đo nhiệt độ của những chiếc xe màu xám nhạt và bạc duới nắng. Kết quả xe màu xám nhạt nóng gần ngang với xe màu đen, đạt 146 độ F (63,3 độ C) trong khi màu bạc không chênh quá nhiều so với màu trắng, đạt 129 độ F (53,89 độ C).

Ngoài ra, xe màu bạc và các màu sơn không phải là màu đen phản chiếu khoảng 60% nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời so với xe màu đen.

Trong một thử nghiệm khác, Autotrader đem 2 chiếc xe một màu đen và một màu trắng phơi mình ngoài trời nắng trong vòng 20 phút. Kết quả cho thấy nhiệt độ bên trong xe màu đen lên tới 54 độ C, trong khi xe màu trắng chỉ có 45 độ C.

Nhiệt độ cao hơn đồng nghĩa với việc khi trở lại xe, người ngồi sẽ cảm thấy khó chịu hơn. Đồng thời, nhiệt độ cũng làm giảm độ bền của các vật liệu bên trong xe và thậm chí còn phát sinh khí độc. Do đó, việc chọn màu xe theo khí hậu tại nơi sinh sống là rất quan trọng.

Đối với người dân sống tại các xứ lạnh, việc lựa chọn xe tối màu sẽ giúp cho cabin ấm hơn. Trong khi đó tại các nước nhiệt đới như Việt Nam thì ngược lại, chọn xe màu sáng sẽ giúp cho cabin bớt nóng mỗi khi chủ xe buộc phải đỗ dưới nắng.

Để hạn chế việc tăng nhiệt độ bên trong xe, bạn có thể mua những tấm che nắng có khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời hoặc mua bạt phủ che nắng, đây là những vật dụng hữu hiệu khi xe phải đỗ ngoài trời nắng.