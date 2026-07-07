(VTC News) -

Trước hết, về nghĩa dùng trong tiếng Việt, “nước mắt cá sấu” là thành ngữ chỉ những giọt nước mắt giả dối, tức sự đau buồn, thương cảm hoặc hối hận không xuất phát từ cảm xúc thật. Người ta dùng cụm từ này để phê phán những người bề ngoài tỏ ra xót xa, ăn năn, khóc lóc, nhưng bên trong lại không hề thành tâm, thậm chí còn che giấu mục đích vụ lợi hoặc sự giả tạo.

Chẳng hạn, một người vừa gây tổn thương cho người khác nhưng sau đó lại sụt sùi, kể lể để đánh vào lòng thương của mọi người, hành động ấy thường bị nhận xét là “chỉ toàn nước mắt cá sấu”. Vì thế, thành ngữ này mang sắc thái phê phán khá rõ, nhấn mạnh vào sự đạo đức giả trong biểu lộ cảm xúc.

Vì sao lại liên quan đến cá sấu?

Nguồn gốc của cách nói này bắt đầu từ quan niệm lâu đời cho rằng cá sấu rơi nước mắt khi ăn thịt con mồi. Hình ảnh ấy tạo nên một nghịch lý đầy ám ảnh: Kẻ ăn thịt vừa tấn công, xé xác và nuốt chửng con mồi, nhưng lại chảy nước mắt như thể đang thương xót nạn nhân của mình. Chính nghịch lý đó khiến “nước mắt cá sấu” trở thành biểu tượng hoàn hảo cho sự giả nhân giả nghĩa.

Theo nhiều tài liệu, biểu tượng này xuất hiện từ khá sớm trong văn học phương Tây thời Trung cổ. Từ thế kỷ XIV, trong một số ghi chép du ký, cá sấu được mô tả là loài “vừa ăn thịt người vừa khóc”.

Vì sao gọi là “nước mắt cá sấu”? (Ảnh: AI)

Cá sấu có thật sự khóc khi ăn thịt con mồi? Điều thú vị là cá sấu thực sự tiết ra chất lỏng ở mắt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng “khóc” vì cảm xúc. Do đặc thù cấu tạo hàm, tuyến lệ và hệ hô hấp, trong quá trình ăn, cá sấu có thể tiết ra chất lỏng quanh mắt, tạo cảm giác như chúng đang khóc. Cũng có thể sự cử động mạnh vùng hàm khi ngoạm và nghiền mồi đã kích thích tuyến lệ hoạt động mạnh.

Do nước mắt không liên quan cảm xúc nên hình ảnh “cá sấu khóc khi ăn thịt con mồi” càng trở nên đắt giá về mặt biểu tượng.

Một số điều thú vị về cá sấu

Cá sấu là một trong những loài động vật cổ xưa và đáng kinh ngạc nhất trên Trái đất, được coi là hóa thạch sống. Cá sấu đã xuất hiện từ khoảng 95 triệu năm trước, cùng thời với khủng long. Tổ tiên xa hơn của chúng còn có niên đại trên 200 triệu năm. Dù Trái đất trải qua nhiều đợt tuyệt chủng, hình dáng cơ bản của cá sấu vẫn thay đổi rất ít.

Một số sự thật thú vị khác về loài này:

Lực cắn mạnh nhất thế giới động vật: Cá sấu nước mặn có lực cắn lên tới khoảng 16.000 newton (tương đương hơn 1,6 tấn lực), mạnh hơn cả sư tử, hổ hay cá mập trắng. Điều thú vị là cơ hàm đóng của cá sấu cực khỏe, nhưng cơ mở hàm lại khá yếu. Một người trưởng thành có thể giữ miệng một con cá sấu cỡ vừa bằng tay hoặc băng dính nếu được thực hiện đúng cách.

Chúng không nhai thức ăn: Cá sấu chỉ có thể cắn, xé và nuốt. Với con mồi lớn, chúng thường thực hiện động tác nổi tiếng gọi là “cú lăn tử thần” (death roll) để xé từng mảng thịt.

Nuốt đá để hỗ trợ tiêu hóa: Nhiều con cá sấu chủ động nuốt những viên đá nhỏ. Các nhà khoa học cho rằng điều này giúp nghiền thức ăn trong dạ dày, làm cơ thể nặng hơn để dễ lặn và giữ thăng bằng dưới nước.

Có thể nhịn ăn hàng tháng: Do trao đổi chất rất chậm, cá sấu trưởng thành có thể không ăn trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng, đặc biệt khi thời tiết lạnh hoặc khan hiếm thức ăn.

Giới tính con non phụ thuộc vào nhiệt độ: Giới tính cá sấu không phải do gene quyết định hoàn toàn. Nếu trứng được ấp ở những mức nhiệt khác nhau, tỷ lệ nở ra con đực và con cái sẽ thay đổi. Đây là hiện tượng khá hiếm trong thế giới động vật có xương sống.

Não bé nhưng rất thông minh: Các nghiên cứu cho thấy cá sấu có thể ghi nhớ đường đi và lãnh thổ, học hỏi từ kinh nghiệm, hợp tác săn mồi trong một số tình huống; thậm chí biết dùng cành cây làm “mồi nhử” chim đến làm tổ rồi bất ngờ tấn công. Đây là một trong số ít loài bò sát được ghi nhận có hành vi sử dụng công cụ.